Invasión de hormigas voladoras en el AMBA: las zonas más afectadas y los motivos detrás de la plaga

Los insectos se registraron en distintos barrios porteños y bonaerenses. Qué barrios y cuáles son los motivos detrás de su aparición.

Invasión de hormigas voladoras. Foto: X/SinRazon89

Una importante invasión de hormigas voladoras se registró en los últimos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y causó preocupación entre los vecinos, que alertaron sobre la situación.

Distintos usuarios subieron videos y fotos a las redes sociales donde muestran la impresionante plaga de los insectos no solo en en los patios de las viviendas, sino también en autos y otros sectores.

Invasión de hormigas voladoras. Video: X/SinRazon89

Invasión de hormigas voladoras: las zonas más afectadas y qué hay detrás de la plaga

Las hormigas voladoras fueron vistas en los barrios porteños de Villa Urquiza, Palermo, Villa Crespo, Belgrano y Villa Luro, entre otros. También fueron reportadas en algunas localidades bonaerenses de Lomas de Zamora y La Matanza.

Estos invertebrados son hormigas adultas que crecen con alas temporalmente en época de apareamiento para expandir sus colonias, al tiempo que este fenómeno es denominado “vuelo nupcial” y se desarrolla desde el fin de la primavera hacia el comienzo del verano.

Invasión de hormigas voladoras. Foto: X/SinRazon89

Se trata de un hecho frecuente en estas épocas de mucho calor y en el ciclo vida de las hormigas. Según los especialistas, estos insectos pueden ser hembras o machos fértiles que dejan sus hormigueros y abandonan la colonia en un enjambre.

El apareamiento ocurre en el aire mientras vuelan. Luego, los machos caen y mueren. Por este motivo, varios usuarios encontraron muchos insectos sin vida en sus patios. Por su parte, las hembras que fueron apareadas pierden sus alas, excavan un agujero bajo tierra y se convierten en reinas de nuevas colonias.

Si bien se trata como una invasión o una plaga, en realidad se trata del ciclo de vida del insecto.