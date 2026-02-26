Qué es el “hada rosa” que apareció en Mendoza:

"Hada rosa", la especie protegida que volvió a habitar Mendoza. Foto: CONICET.

La Reserva de Biósfera Ñacuñán, que está ubicada en la provincia de Mendoza, informó sobre un nuevo avistamiento del pichiciego menor, reconocido popularmente como “hada rosa” (Chlamyphorus truncatus), dentro del área protegida. Se trata de una de las especies más esquivas y difíciles de observar en la Argentina.

Según la información que trascendió en las últimas horas, el registro fue confirmado tanto por guardaparques como por pobladores de la zona. En Mendoza, el pichiciego menor está declarado Monumento Natural Provincial, según la Ley N° 6.599.

"Hada rosa", la especie protegida que volvió a habitar Mendoza. Video: NA.

Cómo es el “hada rosa”, la especie protegida que volvió a habitar Mendoza

Con apenas entre 7 y 11 centímetros de largo y un caparazón rosado pálido que le dio el apodo de “hada rosa”, el pichiciego es el armadillo más pequeño del mundo. Su comportamiento estrictamente nocturno y su vida casi exclusiva bajo tierra hacen que cada registro sea excepcional.

Su aparición en Ñacuñán confirma el rol clave de las 12.600 hectáreas de algarrobales y jarillales protegidos. Allí no solo se conserva la flora nativa, sino también el tipo de suelo arenoso y compacto que la especie necesita para excavar sus complejas galerías.

Cómo es el “hada rosa”, la especie protegida que volvió a habitar Mendoza Foto: captura video.

Aunque casi invisible para el ojo humano, el pichiciego cumple funciones esenciales en los ecosistemas áridos del Monte mendocino.

Esta especie se alimenta principalmente de hormigas y larvas, ayudando a regular poblaciones de insectos. Al excavar, airea el suelo y mejora la infiltración de agua, un recurso crítico en zonas desérticas.