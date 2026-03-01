Parece de fantasía, pero fue visto en Mendoza:

Chlamyphorus truncatus, conocido como "Hada rosa". Foto: Wikipedia

La Reserva de Biósfera Ñacuñán de Mendoza sorprendió al mundo de la ciencia con un nuevo avistamiento del pichiciego menor, reconocido popularmente como “hada rosa” o Chlamyphorus truncatus. Se trata de una de las especies más esquivas y difíciles de observar en la Argentina.

Según lo informado por las autoridades, el registro fue confirmado tanto por guardaparques como por pobladores de la zona. Cabe señalar que en la provincia, el pichiciego menor está declarado Monumento Natural Provincial, según la Ley N° 6.599.

"Hada rosa", la especie protegida que volvió a habitar Mendoza. Video: NA.

Cuáles son las características del Hada rosa, el pequeño mamífero encontrado en Mendoza

Con apenas entre 7 y 11 centímetros de largo y un caparazón rosado pálido que le dio el apodo de “hada rosa”, el pichiciego es el armadillo más pequeño del mundo. Su comportamiento estrictamente nocturno y su vida casi exclusiva bajo tierra hacen que cada registro sea excepcional.

Esta especie se alimenta principalmente de hormigas y larvas, ayudando a regular poblaciones de insectos. Al excavar, airea el suelo y mejora la infiltración de agua, un recurso crítico en zonas desérticas.

¿Por qué es un hito para la biodiversidad de Mendoza?

Su aparición en Ñacuñán confirma el rol clave de las 12.600 hectáreas de algarrobales y jarillales protegidos. Allí no solo se conserva la flora nativa, sino también el tipo de suelo arenoso y compacto que la especie necesita para excavar sus complejas galerías.

"Hada rosa", la especie protegida que volvió a habitar Mendoza. Foto: CONICET.

Las autoridades ambientales provinciales señalan que el registro confirma la función de las áreas protegidas, ya que al preservar ecosistemas completos, se sostienen las condiciones necesarias para la fauna sensible.

Aunque casi invisible para el ojo humano, el pichiciego cumple funciones esenciales en los ecosistemas áridos del Monte mendocino. Especialistas remarcan que incluso equipos de investigación, que pasan meses en el campo, no siempre logran detectar un ejemplar. Es por ello que cada registro es sumamente importante para la comunidad científica.

Cabe señalar que en la provincia, la especie cuenta con protección especial: fue declarada Monumento Natural Provincial, a través de la Ley 6599, lo que implica prohibiciones estrictas de captura, traslado o comercialización.