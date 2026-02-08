Chacras de Coria, en Mendoza. Foto: Cámara de Turismo de Mendoza.

Cuando se piensa en viajar a Mendoza, los destinos más populares como San Rafael o Malargüe suelen destacarse por su belleza natural y sus múltiples actividades. Sin embargo, más allá de estas opciones, esta provincia alberga pequeños pueblos encantadores que combinan historia, cultura y naturaleza.

Este es el caso de Chacras de Coria, un pintoresco pueblito con una gran influencia europea, que ofrece una experiencia única rodeada de paisajes naturales inigualables y una gran tradición colonial.

Chacras de Coria: un destino lleno de historia y belleza natural

Situado a unos 15 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en el departamento de Luján de Cuyo, Chacras de Coria se encuentra en una zona privilegiada, rodeado de viñedos y un paisaje de montañas que lo hacen un lugar ideal para descansar de la rutina.

Este pequeño pueblo fue durante mucho tiempo el refugio veraniego de las familias adineradas de Mendoza, quienes construyeron elegantes residencias de estilo colonial, las cuales fueron conservadas y siguen siendo uno de los principales atractivos del lugar.

Tranquilidad, antigüedades y buena gastronomía

El atractivo principal de Chacras de Coria radica en su tranquilidad, su gastronomía y la oportunidad de disfrutar de bodegas de renombre en la región. La primera parada para cualquier visitante es la Plaza General Jerónimo Espejo, donde se realiza cada domingo una feria artesanal que ofrece antigüedades, arte local, ropa de diseño y comida típica.

La iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de estilo colonial, es otro de los puntos que no se pueden dejar de visitar. Esta iglesia, una de las primeras construcciones del casco urbano, se mantiene fiel a la estética de la época y añade un toque de historia al recorrido por el pueblo.

Para quienes deseen adentrarse más en la tradición vinícola de la región, una opción recomendada es recorrer el famoso “camino del vino” en bicicleta. Este recorrido de ocho kilómetros permite a los turistas visitar tres bodegas emblemáticas, como Filósofos, Villa del Cerno y Carmelo Patti, donde se pueden realizar catas y disfrutar de almuerzos acompañados de vistas espectaculares a los viñedos.

El atractivo de Chacras de Coria también está en su oferta gastronómica y de entretenimiento. La zona cuenta con varios bares y restaurantes que ofrecen una experiencia nocturna variada, con opciones de rock en vivo, bandas locales y música en diferentes estilos. Algunos lugares populares son Willy’s Bar, Abbey Road, Rocamora y Viamonte Bar.

Además, los amantes de las compras pueden visitar el Terrazas Urban Mall, un moderno shopping que cuenta con locales de ropa, decoración, un cine, teatro y restaurantes, mientras que Plaza Paradiso ofrece una propuesta similar con tiendas de marca y opciones para disfrutar en familia.

Un atractivo adicional es la Piedra Pintada de Chacras, un sitio de gran valor arqueológico, y el Museo Emiliano Guiñazú Casa de Fader, donde los visitantes pueden pasear por jardines decorados con laberintos de arbustos y pinos, además de disfrutar de una galería al aire libre con esculturas y réplicas de grandes artistas.