Ley de Glaciares: cuáles son los ríos amenazados por la reforma
La actividad minera afectaría a las aguas de 20 provincias. Uno por uno, las cuencas afectadas en caso de que se apruebe el proyecto de ley.
El proyecto de ley sobre la nueva Ley de Glaciares que el Gobierno busca aprobar en el Congreso traería graves consecuencias a decenas de ríos a lo largo y a lo ancho del todo el país.
Tal como señaló el licenciado Nehuen Brat para una nota para La Izquierda Diario, unas 20 provincias se verían afectadas en el caso de que el proyecto cuente con el aval de las dos Cámaras.
Minería, contaminación y riesgos para la salud son tres variantes que se ponen en juego con la aprobación de esta ley.
Con cuencas que atraviesan varias jurisdicciones, esto podría afectar a millones de personas y se puede reflejar en la lista a continuación con la cantidad de ríos afectados a lo largo del país.
Ríos afectados, provincia por provincia
Catamarca: Río de Valle Ancho / Río Salado - Río Santa María - Río Andalgalá
Chubut: Río Chubut - Río Senguer - Río Carrenleufú
Jujuy: Río/Arroyos de Salina Jama - Río San Francisco
La Pampa: Río Colorado - Río Atuel / Chadileuvú
La Rioja: Río Blanco - Río Vinchina / Bermejo
Mendoza: Río Mendoza - Ríos Tupungato, de las Cuevas, de las Vacas - Río Tunuyán - Río Diamante - Río Atuel - Río Malargüe - Río Grande
Neuquén: Río Barrancas
Río Negro: Río Negro.
Salta: Río Juramento - Río Bermejo (alta cuenca)
San Juan: Río Jáchal - Ríos Calingasta, Castaño, Blanco, de los Patos - Río San Juan
Santa Cruz: Río Santa Cruz - Río La Leona - Río Gallegos
Tucumán: Río Salí - Ríos Vipos, Lules, Gastona, Balderrama
Santiago del Estero: Río Dulce
Tierra del Fuego: Río Grande / Arroyos de montaña.