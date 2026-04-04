Río Colorado. Foto: NA.

El proyecto de ley sobre la nueva Ley de Glaciares que el Gobierno busca aprobar en el Congreso traería graves consecuencias a decenas de ríos a lo largo y a lo ancho del todo el país.

Tal como señaló el licenciado Nehuen Brat para una nota para La Izquierda Diario, unas 20 provincias se verían afectadas en el caso de que el proyecto cuente con el aval de las dos Cámaras.

Ley de Glaciares: la votación en el Senado. Foto: Captura

Minería, contaminación y riesgos para la salud son tres variantes que se ponen en juego con la aprobación de esta ley.

Con cuencas que atraviesan varias jurisdicciones, esto podría afectar a millones de personas y se puede reflejar en la lista a continuación con la cantidad de ríos afectados a lo largo del país.

La laguna cordillerana La Fea, afluente principal del rio Colorado. Foto: Gentileza La Nueva

Ríos afectados, provincia por provincia

Buenos Aires: Río Colorado

Catamarca: Río de Valle Ancho / Río Salado - Río Santa María - Río Andalgalá

Chubut: Río Chubut - Río Senguer - Río Carrenleufú

Jujuy: Río/Arroyos de Salina Jama - Río San Francisco

La Pampa: Río Colorado - Río Atuel / Chadileuvú

La Rioja: Río Blanco - Río Vinchina / Bermejo

Mendoza: Río Mendoza - Ríos Tupungato, de las Cuevas, de las Vacas - Río Tunuyán - Río Diamante - Río Atuel - Río Malargüe - Río Grande

Neuquén: Río Barrancas

Río Negro: Río Negro.

Salta: Río Juramento - Río Bermejo (alta cuenca)

San Juan: Río Jáchal - Ríos Calingasta, Castaño, Blanco, de los Patos - Río San Juan

Santa Cruz: Río Santa Cruz - Río La Leona - Río Gallegos

Tucumán: Río Salí - Ríos Vipos, Lules, Gastona, Balderrama

Santiago del Estero: Río Dulce

Tierra del Fuego: Río Grande / Arroyos de montaña.