Lengua de suegra: la cantidad justa de sol para que luzca sana y con hojas verde vibrantes
La lengua de suegra es una de las plantas más populares en los hogares gracias a su verde vibrante que la hace única para decorar interiores. Si bien no requiere muchos cuidados, hay un factor que hay que tener en cuenta y que muchos dejan de lado: la cantidad de luz que necesita por día para crecer sana y fuerte.
Según explican los jardineros, la cantidad de luz diaria es fundamental para que sus hojas se mantengan erguidas y desarrollen ese verde intenso y vibrante que la distingue y llena de vida los ambientes. Con los cuidados adecuados, no solo crece saludable, sino que también se convierte en la protagonista de cualquier hogar.
Cuánto sol necesita la lengua de suegra por día para mantenerse sana
Los expertos recomiendan que la lengua de suegra reciba entre 4 y 6 horas de luz indirecta por día. La luz indirecta es aquella que llega a ellas sin que los rayos del sol las toquen directamente. En lugar de recibir la luz solar directa, las plantas con luz indirecta reciben una luz más difusa, filtrada o reflejada, ya sea a través de cortinas, persianas, o reflejada en paredes.
Aunque tolera ambientes con poca luz, no se aconseja dejarla en rincones oscuros o sin ventanas durante mucho tiempo. De esta manera puede debilitarse, perder color y hasta doblar sus hojas hacia abajo.
Luz indirecta, la clave para una lengua de suegra espléndida
La lengua de suegra es bastante adaptable y esa característica la convierte en una de las más elegidas para el hogar. Esta planta puede vivir tanto con luz indirecta brillante o con un poco de sol directo suave, todo durante las primeras horas de la mañana o al atardecer. Es importante destacar que si se deja al sol fuerte durante varias horas, sus hojas se pueden quemar.
Por eso, es muy importante que esté ubicada cerca de una ventana que tenga alguna cortina liviana, es decir, que deje pasar la luz o bien en un espacio iluminado donde reciba luz, pero sin el sol fuerte del mediodía.
Cómo mantener la lengua de suegra sana todo el año
- Rotar la maceta: debe hacerse cada tanto para que no crezca torcida, ya que suelen inclinarse hacia la luz. Cada una o dos veces por semana sería lo ideal.
- Durante el invierno debe seguir recibiendo luz natural, aunque sea menos intensa.
- No colocar cerca de estufas o fuentes de calor directo, ya que pueden quemar sus hojas.
- No olvidar regarla: como prefiere poca agua, hay que regarla cuando la tierra esté bien seca.