Lengua de suegra: la cantidad justa de sol para que luzca sana y con hojas verde vibrantes

Más allá de que sea una planta que no requiere muchos cuidados, el tiempo que recibe luz puede marcar la diferencia para que sus hojas se vean erguidas y espléndidas.

La lengua de suegra prefiere la luz indirecta. Foto: Pexels.

La lengua de suegra es una de las plantas más populares en los hogares gracias a su verde vibrante que la hace única para decorar interiores. Si bien no requiere muchos cuidados, hay un factor que hay que tener en cuenta y que muchos dejan de lado: la cantidad de luz que necesita por día para crecer sana y fuerte.

Según explican los jardineros, la cantidad de luz diaria es fundamental para que sus hojas se mantengan erguidas y desarrollen ese verde intenso y vibrante que la distingue y llena de vida los ambientes. Con los cuidados adecuados, no solo crece saludable, sino que también se convierte en la protagonista de cualquier hogar.

Cuánto sol necesita la lengua de suegra por día para mantenerse sana

Los expertos recomiendan que la lengua de suegra reciba entre 4 y 6 horas de luz indirecta por día. La luz indirecta es aquella que llega a ellas sin que los rayos del sol las toquen directamente. En lugar de recibir la luz solar directa, las plantas con luz indirecta reciben una luz más difusa, filtrada o reflejada, ya sea a través de cortinas, persianas, o reflejada en paredes.

Aunque tolera ambientes con poca luz, no se aconseja dejarla en rincones oscuros o sin ventanas durante mucho tiempo. De esta manera puede debilitarse, perder color y hasta doblar sus hojas hacia abajo.

Luz indirecta, la clave para una lengua de suegra espléndida

La lengua de suegra es bastante adaptable y esa característica la convierte en una de las más elegidas para el hogar. Esta planta puede vivir tanto con luz indirecta brillante o con un poco de sol directo suave, todo durante las primeras horas de la mañana o al atardecer. Es importante destacar que si se deja al sol fuerte durante varias horas, sus hojas se pueden quemar.

Por eso, es muy importante que esté ubicada cerca de una ventana que tenga alguna cortina liviana, es decir, que deje pasar la luz o bien en un espacio iluminado donde reciba luz, pero sin el sol fuerte del mediodía.

Cómo mantener la lengua de suegra sana todo el año