Suculentas. Foto: Unsplash.

Las suculentas son plantas que se ganaron un espacio privilegiado en los hogares, gracias a que es sumamente estética y resistente. Además de ser fácil de cuidar, puede estar tanto dentro de la casa como fuera en el jardín y no requiere de grandes esfuerzos para cuidarla. Sin embargo, algunos errores podrían marchitar sus hojas e incluso enfermarla.

Uno de los problemas más habituales es la aparición de hojas arrugadas, un signo que suele generar preocupación inmediata. La reacción más común es regarlas, pero esta decisión puede empeorar la situación en lugar de solucionarla.

Suculentas. Foto: Unsplash.

En este sentido, el divulgador botánico Giuseppe Pedicino (@sucuparanoia en Instagram) asegura que la clave se encuentra en observar la planta antes de actuar: las suculentas envían señales claras sobre su estado, y aprender a interpretarlas es fundamental para mantenerlas saludables.

¿Por qué se arrugan las hojas de las suculentas?

Según el especialista en botánica, la explicación es bastante compleja: las hojas arrugadas son una de las señales más frecuentes, pero no siempre significan falta de agua. De hecho, muchas veces indican un problema contrario: exceso de riego.

Las suculentas almacenan agua en sus hojas y tallos, lo que les permite resistir largos períodos sin ser regadas. Cuando reciben más agua de la necesaria, el sustrato se satura, disminuye el oxígeno disponible y las raíces comienzan a sufrir.

Este estrés en las raíces impide que la planta absorba correctamente el agua que solemos darle, lo que termina reflejándose en hojas arrugadas, blandas o debilitadas.

Suculentas, plantas. Foto: Freepik

Falta de reservas: el motivo oculto detrás de las hojas marchitas

Aunque parezca contradictorio, las hojas arrugadas suelen estar relacionadas con una falta de reservas internas y no con la ausencia de riego inmediato. Pedicino explica que cuando las raíces están dañadas por exceso de agua, dejan de cumplir automáticamente su función y, como consecuencia, la planta no puede mantener sus reservas de hidratación y eso hace que las hojas empiecen a perder firmeza.

Por eso, regar más en este contexto no solo no ayuda, sino que agrava el problema. El verdadero desafío es permitir que la planta recupere su equilibrio y que el sustrato vuelva a condiciones adecuadas.

Plantas, jardín. Foto: Freepik

Otros síntomas de la suculenta que hablan de sus malestares: cómo actuar en cada caso

Además de las arrugas, las suculentas presentan otras señales que permiten identificar problemas a tiempo:

Hojas blandas o translúcidas: suelen indicar exceso de agua. En este caso, es clave suspender el riego y mejorar el drenaje.

Hojas secas que se desprenden fácilmente: puede ser parte del proceso natural o falta de reservas, pero no necesariamente requiere riego inmediato.

Cambio de color (amarillento o marrón): puede estar asociado a problemas de raíces o exceso de humedad.

Crecimiento detenido: suele ser señal de estrés, ya sea por riego inadecuado, falta de luz o sustrato en mal estado.

El principal consejo de los expertos es claro: observar antes de actuar. En el cuidado de suculentas, menos intervención suele ser más efectiva. Evitar el exceso de riego y prestar atención a las señales de la planta es la mejor manera de mantenerla sana y fuerte.