La planta que florece en otoño y llena de color cualquier espacio de tu casa. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Si el objetivo es llenar el jardín de color y vida durante el otoño, hay una planta que se destaca por sus cualidades ornamentales y ecológicas: la lantana. Con sus flores vibrantes y su aroma dulce, esta especie se convierte en un verdadero imán natural para las mariposas, insectos fundamentales para la polinización y el equilibrio de los ecosistemas.

Originaria de regiones tropicales y subtropicales de América, la lantana es muy apreciada por jardineros y amantes de la naturaleza por su resistencia y facilidad de cuidado. Sus flores crecen en racimos compactos que cambian de color a medida que maduran, pasando por tonos amarillos, naranjas, rosas y rojos. Este rasgo no solo aporta dinamismo visual al jardín, sino que también resulta especialmente atractivo para distintas especies de mariposas que buscan néctar.

La lantana es un verdadero imán natural para las mariposas, insectos fundamentales para la polinización. Foto: Unsplash

Entre las más comunes que suelen verse sobre esta planta se encuentran: la mariposa monarca y varios ejemplares pertenecientes a las familias Nymphalidae y Pieridae, conocidas por su importante papel en los procesos de polinización.

Cómo cultivar lantana en el jardín para atraer mariposas

Para que la lantana florezca con fuerza y cumpla su función de atraer mariposas, es fundamental ubicarla en un lugar del jardín con abundante luz solar. Estas plantas se desarrollan mejor cuando reciben al menos seis horas de sol directo al día y crecen con mayor facilidad en suelos bien drenados.

Aunque son capaces de tolerar períodos de sequía, su crecimiento y floración se vuelven más vigorosos cuando reciben riegos moderados. Es importante evitar el encharcamiento, ya que el exceso de agua puede afectar sus raíces.

Originaria de regiones tropicales y subtropicales de América, la lantana es muy apreciada por jardineros y amantes de la naturaleza. Foto: Unsplash

Otro cuidado recomendado es la poda al final del invierno o a comienzos de la primavera. Este procedimiento estimula un crecimiento más frondoso y prolonga el período de floración, lo que aumenta las probabilidades de atraer mariposas al jardín.

Beneficios ecológicos de la lantana para la biodiversidad del jardín

Además de su valor ornamental, la lantana ofrece importantes beneficios ecológicos. Al atraer mariposas y otros insectos polinizadores, contribuye a la reproducción de numerosas plantas cercanas, favoreciendo la formación de flores, frutas y semillas.

La lantana ofrece importantes beneficios ecológicos y contribuye a la reproducción de numerosas plantas cercanas. Foto: Unsplash

Su bajo mantenimiento es otra de sus ventajas. No requiere fertilización constante ni cuidados excesivos, y su resistencia a plagas comunes reduce la necesidad de utilizar pesticidas. Esto permite mantener un entorno más saludable para los polinizadores.

Para potenciar la presencia de mariposas, la lantana puede combinarse con otras plantas amigables con estos insectos, como el girasol, la budleja o la verbena. De esta manera, es posible crear pequeños espacios verdes que favorezcan la biodiversidad incluso en entornos urbanos.