Es un refugio remoto y helado que garantiza la seguridad alimentaria y la supervivencia humana. Foto: Generada con Gemini IA

En las profundidades del Ártico se esconde una estructura diseñada para salvar a la humanidad en caso de un cataclismo global. Conocida popularmente como la Bóveda del Juicio Final (Svalbard Global Seed Vault), este inmenso depósito resguarda el futuro de nuestra alimentación. Hoy en día, cualquier persona puede realizar un recorrido virtual en 3D para descubrir los secretos de esta inmensa fortaleza noruega, sin tener que soportar sus extremas temperaturas.

Qué es y cómo se construyó la Bóveda del Juicio Final

Este enorme búnker subterráneo, a menudo comparado con un “Arca de Noé” vegetal, es administrado por la organización internacional Crop Trust, el Centro Nórdico de Recursos Genéticos y el Gobierno de Noruega. Su construcción comenzó en el año 2006 y finalizó dos años después, en 2008.

La estructura fue diseñada con el objetivo principal de conservar la biodiversidad agrícola del planeta frente a amenazas extremas. Ya sea por el impacto de un asteroide, una guerra nuclear, una nueva pandemia o los efectos devastadores del cambio climático, la bóveda busca asegurar que la vegetación de la Tierra pueda renacer.

La bóveda está en la isla de Spitsbergen, la mayor del archipiélago de Svalbard, a medio camino entre la Noruega continental y el Polo Norte. Foto: Generada con Gemini IA

Para garantizar su resistencia, la instalación se adentra 120 metros bajo la montaña. Los contenedores de semillas están ocultos tras robustas puertas a prueba de explosiones en cámaras especiales. Al funcionar como la principal reserva genética mundial, cada país participante recibió su propio compartimento para depositar su legado agrícola.

Más de 5.000 especies: qué tipo de semillas se conservan allí

Hasta la fecha, este santuario alberga más de 1.125.000 semillas, correspondientes a casi 5.500 especies de plantas provenientes de 89 bancos de genes en todo el mundo. Recientemente, el Gobierno noruego informó la llegada de 22.000 nuevas muestras de países como Sudán, Uganda, Australia y Líbano.

La mayor cantidad de material almacenado corresponde a las bases de la dieta global:

Más de 150.000 muestras de trigo y arroz .

Cerca de 80.000 variedades de cebada .

Otros cultivos esenciales como maíz, sorgo, soja, varias especies de frijol, caupí, pasto kikuyu, garbanzo, papa, maní, avena, centeno y alfalfa.

Proteger esta inmensa variedad es vital para la seguridad alimentaria. Según datos de la FAO, aunque históricamente se han cultivado hasta 7.000 plantas como alimento, hoy en día alrededor del 40% de nuestras calorías provienen solo del maíz, el trigo y el arroz.

Este banco no solo preserva muestras congeladas, sino que funciona como un seguro de vida: permite a agricultores y científicos restaurar cultivos perdidos (como ocurrió con las colecciones destruidas por la Guerra en Siria recuperadas por el Centro Internacional de Investigación Agrícola en Zonas Áridas) y desarrollar nuevas variedades más resistentes.

Este santuario tiene más de 1.125.000 semillas, correspondientes a casi 5.500 especies de plantas. Foto: Freepik

Ubicación estratégica: por qué se eligió un lugar tan remoto y gélido

La bóveda se sitúa en la isla de Spitsbergen, la mayor del archipiélago de Svalbard, a medio camino entre la Noruega continental y el Polo Norte. La elección de este rincón remoto para salvar a la humanidad no fue casualidad.

Para resguardar el suministro futuro de alimentos, se requerían condiciones geográficas y climáticas inmejorables:

Aislamiento y altitud : Se construyó a 130 metros sobre el nivel del mar, asegurando que el suelo interior permanezca completamente seco, incluso si los polos se derritieran.

Estabilidad geológica : Svalbard se encuentra en una zona con mínima actividad tectónica, siendo uno de los territorios menos sísmicos del planeta.

Frío extremo : Las cámaras mantienen una temperatura constante de -18 °C. Su mayor ventaja es el clima gélido natural; el entorno permitiría conservar las plantas incluso si fallara el suministro de electricidad.

Neutralidad: Su distanciamiento geopolítico la protege de conflictos internacionales.

Para reducir al mínimo la exposición de este frágil y valioso material genético al mundo exterior, el depósito se abre solo unas pocas veces al año (generalmente a principios de junio y a finales de octubre). Así, bajo el hielo y la roca, descansa el seguro de vida más importante de la humanidad.