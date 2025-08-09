“Voy a comerte el hígado y riñones”: nuevas denuncias contra la mujer que mató a su novio y luego fue detenida por golpear al marido

Julieta Silva fue denunciada por privación ilegítima de la libertad por su actual esposo, Lucas Giménez, quien la acusó de mantenerlo encerrado en varias ocasiones. Además, la ex esposa de Giménez la denunció por amenazas hacia ella y su hija.

Julieta Silva y su actual pareja Foto: NA

Julieta Silva, la mujer mendocina condenada en 2017 por atropellar y causar la muerte de su novio, el rugbier Genaro Fortunato, volvió a estar en el centro de la escena judicial. Esta semana, el fiscal de San Rafael, Fabricio Sidoti, la imputó por múltiples casos de privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo, tras una nueva denuncia presentada por su actual esposo, Lucas Giménez.

Según el testimonio de Giménez, Silva lo mantuvo encerrado en varias ocasiones en la vivienda que compartían. En algunos episodios, la privación de la libertad duró horas e incluso toda la noche.

Denuncias cruzadas y violencia en la pareja

El caso se inició el 12 de julio, cuando Giménez denunció que Silva lo había agredido en el rostro durante una discusión. En principio, la denuncia se presentó por lesiones leves agravadas por el vínculo y desobediencia, pero ahora se suman las acusaciones por privación ilegítima de la libertad.

Julieta Silva - Genaro Fortunato

Semanas atrás, tras ser detenida y quedar bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica, Silva brindó su versión a Mediodía Noticias (eltrece), afirmando: “Solo fue una discusión, pero mi nombre pesa. Eso es todo lo que voy a decir”. No se refirió a los rasguños e inflamaciones que presentaba su esposo, documentados en la investigación, ni a la denuncia que ella misma realizó contra Giménez ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género.

Amenazas y violación de la orden de restricción

La causa judicial se complicó aún más con la denuncia de la ex pareja de Giménez, quien en diciembre acusó a Silva de amenazarla a ella y a su hija. En su testimonio, la mujer afirmó que Silva le advirtió: “Voy a comerte el hígado y los riñones a vos y a tu hija. Las voy a dejar en la calle”.

De acuerdo con la Fiscalía, el 16 de julio Silva violó una orden de restricción al comunicarse tanto con Giménez como con la niña, configurando así el delito de desobediencia.

Julieta Silva - Agencia NA

Situación judicial actual y antecedentes

Tras la denuncia de la ex pareja de Giménez, Silva fue trasladada a una cárcel de San Rafael, aunque días después el juez Claudio Daniel Gil le otorgó nuevamente el arresto domiciliario mientras continúa la investigación.

En 2018, Silva fue condenada a 3 años y 9 meses de prisión por la muerte de Fortunato, ocurrida la madrugada del 9 de septiembre de 2017, cuando ella lo atropelló con su auto a la salida de un boliche en San Rafael. Aunque la fiscalía y la querella sostuvieron que se trató de un acto intencional, la Justicia la sentenció por homicidio culposo, figura que descarta la intención de matar, y le otorgó prisión domiciliaria por ser madre de dos hijos menores, una decisión que generó polémica en Mendoza.

Julieta Silva

Silva cumplió la condena, rehizo su vida y se casó con Giménez. Actualmente, enfrenta nuevas acusaciones graves que podrían derivar en una nueva sentencia y reabrir el debate sobre su pasado y la actuación judicial.