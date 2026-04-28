Violencia de género en Pilar. Foto: Redes sociales

La Justicia detuvo a Federico Nicolás Balbuena, quien fuera denunciado por su ex pareja por violencia de género.

La detención se produjo en el barrio Everlinks Golf Country Club, ubicado en la avenida Fernández Beschtedt del partido de Luján.

Violencia de género en Pilar. Foto: Redes sociales

El caso

Camila Romero hizo la denuncia el 20 de noviembre en la Comisaría de la Mujer de Pilar y entregó todos los videos que documentan los episodios de violencia.

Violencia de género en Pilar. Foto: Redes sociales

A pesar de que la Justicia allanó la casa de Balbuena y le secuestró dos armas, el acusado Balbuena permaneció el libertad hasta este martes,

Agentes de la Comisaría Primera de Pilar se hicieron presentes en el domicilio del acusado y ya se encuentra detenido a disposición de la Justicia.