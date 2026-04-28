Verónica Ojeda, en el juicio por la muerte de Maradona:

Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: NA

Verónica Ojeda declaró en la reanudación por la muerte de Diego Maradona, donde dio detalles de los últimos días del Diez y habló sobre la situación con Leopoldo Luque y Matías Morla.

“Diego tenía la cara y las manos secas y los ojos amarillos”, aseguró la madre de Diego Fernando, en referencia a una ocasión en la que lo visitó en Bella Vista, al tiempo que el Diez le afirmó: “Me quiero ir a vivir a Brandsen”.

Verónica Ojeda y Dieguito Maradona en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: NA.

“Es muy difícil estar acá declarando de vuelta”, sostuvo.

Ademaás, remarcó que “la salud” de su ex pareja “no estaba bien” porque “tomaba mucho vino”.

Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: REUTERS.

“A Luque me lo presentaron como el médico como el médico de Diego en 2019”, relató.

En otro tramo de la testimonial, la mujer remarcó que Maradona estaba “dormido” el día que lo visitó por su cumpleaños 60 en Brandsen y sostuvo que Vanesa Morla indicó que “había que prepararlo para llevarlo” al estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Sebastián Méndez, entrenador y ayudante de campo de Diego Maradona en Gimnasia LP

“Yo me quedé fuera de la cancha, a un costado y después Diego entró solo. Estuvo 10 minutos y reconoció que no estaba bien. Saludó a la gente, se levantó y se fue”, afirmó.

La madre de Dieguito citó que “había un chico que le decían Charly, que le daba de tomar alcohol” a su ex pareja.

Tribunales de San Isidro donde se lleva a cabo el juicio por la muerte de Diego Maradona. FOTO: NA/ Juan Vargas.

“Un día entré a la habitación y encontré marihuana, después llamé a Matías Morla”, consignó, y añadió que cuando ella acudía a esa vivienda “parecía el demonio de Tasmania”.

Por último, según la ex mujer del astro, Luque dijo que fue el encargado de la intervención quirúrgica, mientras que el profesional y la psiquiatra Agustina Cosachov decidieron llevar a cabo la internación domiciliaria en Tigre.

Agustina Cosachov y Leopoldo Luque.

“Siempre les dábamos el ok en todo”, añadió Ojeda.