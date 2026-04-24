Seguimiento en tiempo real y aprehensión en Lanús. Foto: Captura

Un importante operativo de seguridad permitió recuperar una moto robada en la localidad de Valentín Alsina, partido de Lanús. El procedimiento se activó rápidamente tras la denuncia y contó con la intervención del Centro de Monitoreo, en coordinación con el Comando de Patrullas.

“A partir de un aviso por la sustracción de un motovehículo, desde el Centro de Monitoreo de Lanús activamos el seguimiento inmediato a través de las cámaras de videovigilancia”, señaló Sebastián Castillo, Secretario de Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Urbano de Lanús.

Seguimiento en tiempo real y aprehensión en Lanús.

En coordinación con el Comando de Patrullas, las autoridades lograron identificar una moto sin patente que coincidía con las características denunciadas. Al advertir la presencia policial, el conductor emprendió la fuga.

De inmediato, se dio inicio a una persecución que fue seguida en tiempo real desde el Centro de Monitoreo, el cual aportó información clave para guiar el operativo durante la persecución.

El procedimiento culminó en el cruce de las calles República Argentina y Oliden, donde se logró la interceptación y aprehensión de un sujeto de 23 años.

“Tecnología y trabajo coordinado para dar respuestas rápidas y reforzar la seguridad en Lanús”, apuntó Castillo.