Entraron a robar a una casa, escaparon y se tirotearon con la Policía. Foto: Policía Federal.

Un violento episodio de inseguridad tuvo lugar durante la madrugada en San Justo, donde una entradera derivó en una intensa persecución policial y un enfrentamiento armado que terminó con un delincuente muerto, otro detenido y un tercero prófugo.

El hecho comenzó cuando efectivos del Comando de Patrullas detectaron un vehículo sospechoso en la zona de Almeira y Zinny. Al intentar identificar a sus ocupantes, los tres hombres que se trasladaban en un Volkswagen Gol Trend emprendieron la fuga, lo que dio inicio a un operativo cerrojo en distintos puntos del distrito.

Entraron a robar a una casa, escaparon y se tirotearon con la Policía. Foto: Policía Federal.

La persecución tuvo varios momentos de tensión. Primero, los sospechosos abandonaron el vehículo inicial y escaparon a pie. Luego lograron subirse a un Peugeot 207, con el que chocaron a los pocos metros. En ese punto, la Policía logró detener a uno de los implicados, Joel Alexis Zalewski, de 24 años.

Sin embargo, la secuencia no terminó allí. Los otros dos sospechosos continuaron la fuga hasta la intersección de Lezica y Pedriel, donde se produjo un tiroteo con un efectivo policial. En ese intercambio de disparos, Kevin Igor Espinosa, de 26 años, resultó herido. Fue trasladado al Hospital Ballestrini, donde falleció horas después.

El tercer delincuente logró escapar a pie y se refugió en el barrio “La Palito”, donde permanece prófugo. La Policía mantiene un operativo de búsqueda intensivo en la zona.

Entraron a robar a una casa, escaparon y se tirotearon con la Policía. Foto: Policía Federal.

La entradera que desató la persecución

Según las primeras investigaciones, los tres implicados habían cometido minutos antes una entradera en una vivienda ubicada sobre la calle Pasteur al 4300. Allí sustrajeron distintos objetos, que luego fueron recuperados parcialmente durante el operativo. La víctima reconoció varias de sus pertenencias entre los elementos secuestrados.

Además, se confirmó que el Volkswagen Gol utilizado por los sospechosos tenía pedido de secuestro desde el 25 de abril, solicitado por una dependencia policial de González Catán.

La causa quedó en manos del fiscal Carlos Adrián Arribas, quien ordenó preservar la escena del enfrentamiento y convocó a peritos de la Policía Federal Argentina para avanzar con las pericias.

Hasta el momento, no se dispusieron medidas contra el efectivo que intervino en el tiroteo, mientras que la investigación continúa para dar con el prófugo y reconstruir en detalle la secuencia de los hechos.