Los cuatro detenidos por el robo en Villa Luro. Foto: Policía de la Ciudad.

Cuatro delincuentes, entre ellos un adolescente de 15 años, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad este lunes tras protagonizar un violento robo en una vivienda del barrio porteño de Villa Luro. Los sospechosos ingresaron a la propiedad utilizando una escalera plegable para acceder al balcón del primer piso y, una vez dentro, redujeron a un joven, a quien dejaron maniatado.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Acassuso al 5200, hasta donde acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 10 C tras recibir una alerta por un robo en curso. Al llegar, los policías observaron a cuatro hombres que descendían por una escalera desde el balcón.

Los detenidos por el robo en Villa Luro. Foto: Policía de la Ciudad.

En ese momento, al advertir la presencia policial, los delincuentes intentaron escapar en un vehículo, pero fueron interceptados a pocos metros. Luego, intentaron continuar la fuga a pie, pero finalmente fueron capturados en la intersección de Guardia Nacional y Ramón Falcón.

En paralelo, otro grupo de agentes ingresó a la casa y asistió a las víctimas: la propietaria, una mujer de 50 años, y su hijo de 18, quien fue liberado de sus ataduras.

Robo en Villa Luro. Foto: Policía de la Ciudad.

Los detenidos tienen 23, 21, 19 y 15 años. Intervino el Juzgado Nacional de Menores N° 4, a cargo de Cristian Axel von Leers, que dispuso la detención de los tres mayores y el traslado del menor al Instituto Inchausti.

Tragedia en Flores: un policía murió aplastado por un cartel que se desprendió desde la Autopista 25 de Mayo

Un efectivo de la Policía de la Ciudad murió en el barrio de Flores luego de ser aplastado por un cartel de señalización vial que se desprendió desde la Autopista 25 de Mayo. El hecho ocurrió cerca de las 16 horas en la intersección de Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero.

Según fuentes oficiales consultadas por Canal 26, el accidente se habría originado en la Autopista 25 de Mayo, en sentido hacia el centro porteño. A la altura de la avenida Carabobo, un camión que circulaba por la traza perdió el control por motivos que aún no fueron establecidos y terminó impactando contra la defensa lateral de la autopista.

El hecho ocurrió en Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero. Foto: captura Google Maps.

Como consecuencia de ese primer choque, el vehículo habría golpeado un poste que sostiene un cartel de señalización vial, dejándolo inclinado y con riesgo de caída. Minutos después, un segundo camión que transitaba detrás no habría logrado evitar la estructura dañada y la impactó nuevamente, provocando finalmente que el cartel se desprendiera por completo y cayera fuera de la traza.

El cartel cayó hacia la parte inferior de la autopista, donde se encontraba un policía que cumplía funciones en la comisaría ubicada debajo del paso elevado. La estructura lo impactó directamente, provocándole consecuencias fatales. Personal de emergencia acudió al lugar, pero no logró revertir la situación.

Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación para determinar con precisión la mecánica del accidente y eventuales responsabilidades.

También se supo que se realizó consulta con el Juzgado Nacional 47 a cargo de Sánchez Sarmiento, que ordenó que las pericias viales a los camiones que intervinieron en el accidente sean realizadas por la Policía Federal.