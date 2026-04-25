Robo y crimen de un joven que volvía de la facultad. Foto: Captura de video.

Un joven de 20 años fue asesinado cuando volvía de la facultad en Temperley.

El hecho ocurrió en la esquina de Dinamarca y Ericson, cuando luego de que ladrones armados, que circulaban en auto, lo increparan para robarle el celular.

Robo y crimen a un estudiante en el Conurbano.

Según relató un amigo de la víctima, un delincuente que iba en un Volkswagen Voyage negro bajó armado y les exigió sus pertenencias.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se puede ver el momento en el que la víctima le entrega su celular, pero el delincuente igual le dispara en el abdomen antes de escapar.

Detenciones de los sospechosos por el crimen de un joven en Temperley. Foto: DDI de Lomas de Zamora

Vecinos de la zona lo trasladaron de urgencia al Hospital de Banfield, pero los médicos no pudieron salvarlo.

Tras las investigaciones, se pudo detuvo Lautaro Ezequiel Silva (21) y Miguel Ángel Silva (25), ambos con antecedentes por robo. Durante los allanamientos, además se secuestraron dos celulares, dos buzos y zapatillas que habrían sido usadas durante los hechos.