Testimonios clave de este martes en el juicio por la muerte de Diego Maradona:

Gianina y Dalma Maradona junto a Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: NA

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona suma este martes una jornada clave con la declaración, por primera vez en este debate, del psicólogo Carlos Díaz.

La audiencia tiene lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro y está integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

También brindará su testimonio la exmujer de Maradona, Verónica Ojeda, pasado el mediodía, mientras que Díaz lo hará por la tarde.

Verónica Ojeda y Dieguito Maradona en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: NA.

A su vez, están previstas las declaraciones de Rita Maradona, una de las hermanas del astro, y del perito de la Policía Científica Gerardo Vergara. Es una instancia significativa del proceso, fundamentalmente para Díaz, que no pudo declarar en el primer juicio, tras darse la nulidad del mismo.

¿Sobre qué va a declarar el psicólogo Carlos Díaz?

Desde la defensa del psicólogo señalaron que su exposición estará centrada en su rol como especialista en tratamiento de adicciones, en el marco del seguimiento que realizó sobre Maradona durante sus últimos días.

Su testimonio es esperado con especial atención, dado que está imputado junto a otros profesionales de la salud por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”.

La declaración de Verónica Ojeda

Por su parte, Ojeda ya había realizado declaraciones contundentes en instancias previas. Había descrito el estado en el que encontró a Maradona durante una visita en la vivienda del barrio privado San Andrés en Tigre. En esa oportunidad dijo que “tenía olor a caca y pis” y cuestionó las condiciones de la internación domiciliaria, las cuales consideró inadecuadas.

Y apuntó contra tres de los acusados: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el propio Díaz. Criticó a Luque por una actitud que calificó de “cholula” tras la operación por un hematoma subdural y lo acusó de haber mentido sobre el procedimiento. En cuanto a Cosachov, sostuvo que la “usó”, mientras que cuestionó el lenguaje informal de Díaz al referirse al consumo de alcohol.

Verónica Ojeda declara este martes en la novena audiencia del juicio oral y público que investiga la muerte de Diego Armando Maradona.FOTO: JUAN VARGAS/ARCHIVO/NA

Rita Maradona, por su parte, aportó detalles sobre decisiones familiares y médicas tras la cirugía. Recordó una reunión en la clínica Olivos donde, según dijo, Dalma Maradona dejó en claro que las decisiones serían tomadas por las hijas. También mencionó restricciones en las visitas durante los días previos al fallecimiento.

El proceso judicial busca determinar responsabilidades en la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Además de Díaz, Luque y Cosachov, están imputados el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador Mariano Perroni.