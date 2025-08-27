Alberto Fernández declaró en Comodoro Py: la denuncia contra la madre de Fabiola Yáñez por falso testimonio

El ex presidente volvió a Tribunales ante el juez federal Ariel Lijo. Se trata de una causa contra su ex suegra en la causa de violencia de género.

Alberto Fernández en Comodoro Py (Agencia NA)

Alberto Fernández regresó a los tribunales de Comodoro Py para declarar ante el juez Ariel Lijo en la causa que inició por el presunto falso testimonio de Miriam Verdugo, la madre de Fabiola Yáñez.

El ex presidente apuntó contra su ex suegra y la acusó de mentir en la testimonial que brindó durante la investigación por violencia de género sobre la ex primera dama.

Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, Gobierno, NA

En su testimonial, ratificó su acusación, aportó más detalles y pidió medidas de prueba para impulsar la investigación de la supuesta intención deliberada de perjudicarlo que habría tenido Verdugo.

El ida y vuelta en la causa

El expediente por falso testimonio ya había sido archivado anteriormente por el juez Lijo, luego de que el fiscal Ramiro González desestimara la denuncia.

Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, NA

Sin embargo, en mayo de este año, tras una apelación de Alberto Fernández, los jueces de la sala II de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun insistieron con investigar el caso.