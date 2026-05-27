Lourdes Rosario Brizuela, argentina desaparecida en Chile. Foto: redes sociales.

Encontraron sana y salva a Lourdes Rosario Brizuela, la argentina que era buscada intensamente en Chile. La joven había perdido el contacto con su familia hacía cinco días, tras advertir que estaba siendo perseguida, y fue vista en la comuna chilena de San Fernando, a aproximadamente 160 km de distancia del último lugar donde había sido vista por última vez.

Según trascendió, Brizuela ya logró restablecer el contacto con sus familiares y se encuentra en buen estado de salud. Ahora, los investigadores intentan establecer qué sucedió durante los días en los que estuvo incomunicada y si corrió algún tipo de peligro.

La denuncia de su familia tras una advertencia de terror

El caso se conoció después de que la Fundación Volviendo a Casa informara que la familia de la joven la estaba buscando hacía casi una semana, luego de que ella enviara mensajes de WhatsApp en los que manifestaba sentir miedo y aseguraba que “un grupo de personas la estaba persiguiendo”.

Lourdes Rosario Brizuela, argentina desaparecida en Chile. Foto: redes sociales.

Tras esos mensajes, Lourdes dejó de responder llamadas, videollamadas y mensajes, por lo que su madre realizó la denuncia correspondiente. “Hoy su familia teme seriamente por su integridad física y psicológica. Pedimos máxima difusión en Argentina y Chile”, habían señalado desde la Fundación.

La joven había viajado a Chile en diciembre de 2025 y residía en Punta de Lobos, una localidad ubicada en las afueras de Pichilemu.