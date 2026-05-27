Fuerte operativo de seguridad del Escuadrón Antibombas frente al Teatro Colón por un paquete sospechoso:

Teatro Colón. Foto: Wikipedia.

Un operativo del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad generó alarma este miércoles en el microcentro porteño, tras el hallazgo de un paquete sospechoso en un edificio de la calle Viamonte al 1100, cerca del Teatro Colón, donde funciona la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Tras recibir la alerta, efectivos policiales desplegaron el protocolo de seguridad correspondiente y trabajaron en la inspección del objeto hallado en el lugar. Luego de las pericias realizadas, se constató que se trataba de una réplica de bomba aérea que no contenía carga explosiva ni ningún tipo de sustancia peligrosa.

A pesar de que el elemento no representaba riesgo para la población, la intervención obligó a activar las medidas preventivas habituales para este tipo de situaciones.

La causa quedó caratulada como “intimidación pública” y es investigada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, ante la Secretaría N°4 del doctor Esteban Murano.

Teatro Colón. Foto: Wikipedia.

Operativo antidroga en Remedios de Escalada: dos detenidos y secuestro de sustancias, armas y dinero en efectivo

En el marco de una investigación judicial previa por comercialización de estupefacientes, semanas atrás se llevaron adelante tres allanamientos simultáneos en el barrio Cinco Esquinas, en el partido bonaerense de Lanús, una zona ubicada en el límite entre Lanús Oeste y la localidad de Remedios de Escalada. Los procedimientos fueron el resultado de tareas de inteligencia y seguimiento que venían desarrollándose desde hacía varias semanas.

Operativo anti droga en Remedios de Escalada. Foto: Captura

Durante los operativos, efectivos policiales lograron secuestrar una importante cantidad de dosis de pasta base ya fraccionadas y listas para la venta, además de sustancias compactas que iban a ser utilizadas para la elaboración de nuevas dosis. En los lugares allanados también se encontraron armas de fuego, municiones y dinero en efectivo, elementos que refuerzan la hipótesis de un punto de venta activo y organizado dentro del barrio.

Como resultado de las medidas judiciales, dos personas fueron detenidas e imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y por portación ilegal de armas de fuego. Según informaron fuentes del caso, ambos detenidos operaban dentro de la zona y mantenían vínculos con la distribución local de drogas.

Operativo anti drogas en Remedios de Escalada.

Tras los allanamientos, los acusados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde permanecen alojados a disposición de la Justicia. La causa continúa en investigación y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente, con el objetivo de desarticular por completo la red de comercialización que operaba en el barrio.