Alberto Fernández, expresidente de la Nación. Foto: EFE.

La Cámara Federal porteña resolvió dictar la falta de mérito para el expresidente Alberto Fernández en la denominada causa Seguros, una investigación judicial que analiza presuntas irregularidades en la contratación de pólizas estatales durante su gobierno. La decisión implica que, por el momento, no hay pruebas suficientes para sostener un procesamiento, pero tampoco para cerrar definitivamente el expediente, que continuará en etapa de investigación.

El fallo fue emitido este jueves 7 de mayo de 2026 por la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, en cumplimiento de una orden previa de la Cámara Federal de Casación Penal, que había anulado el procesamiento dictado en primera instancia contra el exmandatario.

Qué significa la falta de mérito en términos judiciales

Desde el punto de vista legal, la falta de mérito es una resolución intermedia: no absuelve ni condena. Indica que el tribunal considera que las pruebas reunidas hasta ahora no alcanzan el grado de certeza necesario para avanzar con un procesamiento, pero que la investigación debe seguir su curso con nuevas medidas probatorias.

En este caso, la Cámara dejó sin efecto el procesamiento y el embargo que pesaban sobre Fernández por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque aclaró expresamente que el expresidente seguirá siendo investigado.

El rol de la Casación y por qué se revisó el procesamiento

La resolución de la Cámara Federal se produjo luego de que la Sala IV de la Cámara de Casación Penal anulase la confirmación del procesamiento. El tribunal superior consideró que, durante la revisión del caso, no se sostuvo una acusación fiscal concreta contra Fernández, un elemento central para validar una medida de ese alcance.

Alberto Fernández, ex presidente Foto: EFE

En sus votos, los camaristas dejaron en claro que la decisión responde a ese criterio obligatorio. Incluso, algunos magistrados señalaron que mantienen su postura conceptual anterior, pero que debían ajustarse a lo resuelto por Casación, lo que derivó en la falta de mérito.

La causa vuelve al juzgado de Ariel Lijo

Con esta decisión, el expediente regresa al Juzgado Federal N.º 11, actualmente subrogado por el juez Ariel Lijo, quien deberá impulsar nuevas medidas de prueba y luego volver a definir la situación procesal del ex presidente.

Entre las diligencias pendientes se encuentran nuevos testimonios y análisis vinculados al Decreto 823/21, norma que obligó a los organismos del Estado nacional a contratar seguros exclusivamente a través de Nación Seguros, una decisión que está en el centro de la investigación judicial.

Por qué la decisión no beneficia al resto de los acusados

La Cámara fue clara en un punto clave: la falta de mérito solo alcanza a Alberto Fernández. El resto de los exfuncionarios y empresarios imputados en la causa no quedaron alcanzados por esta resolución, pese a los intentos de algunas defensas de extender el criterio.

El tribunal sostuvo que las situaciones procesales de los demás acusados son independientes y que sus planteos ya habían sido rechazados o declarados inadmisibles en instancias anteriores.

Qué puede pasar a partir de ahora

Una vez producidas las nuevas pruebas, el juez Lijo tendrá tres caminos posibles: dictar un nuevo procesamiento, confirmar una falta de mérito o resolver el sobreseimiento del expresidente. Todo dependerá del resultado de las medidas ordenadas y del grado de consistencia que alcance la acusación.

Por ahora, el fallo representa un alivio judicial parcial para Alberto Fernández, pero no el cierre definitivo de una de las causas más sensibles vinculadas a su gestión presidencial. La investigación sigue abierta y su desenlace dependerá de lo que ocurra en los próximos meses en Comodoro Py.