Tragedia en San Vicente. Foto: X/Hechosanderecho

Las cinco víctimas del choque fatal en San Vicente fueron identificadas y este domingo familiares y vecinos despidieron a los tres adultos y a los dos menores, mientras que, acerca del acusado, identificado como Leandro Panetta de 28 años, está detenido, imputado y se negó a declarar.

Fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que las víctimas fueron identificadas como: Ninfa Ester Cabañas (49), Serafina Benítez Cabañas (31), Juan Aníbal López Rodríguez (29), Brailin Beatriz Sanabria Benítez (7) y el pequeño Maicol Benítez, de apenas dos meses.

En medio del dolor, este domingo se realizó el velorio en la localidad bonaerense de Guernica y todavía continúa la conmoción por el caso.

Tragedia en San Vicente. Foto: X/Hechosanderecho

Qué pasó con el acusado

Leandro Panetta, de 28 años, está detenido desde el sábado después de protagonizar con su camioneta Volkswagen Amarok un choque fatal en el kilómetro 53 de la ruta provincial N°6. A alta velocidad, impactó contra el automóvil Peugeot 207 blanco en el que iban las víctimas y, producto del siniestro, el vehículo quedó destruido en su totalidad.

El joven es estudiante de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata y este lunes fue indagado, pero se negó a declarar.

El juez Martín Miguel Rizzo dispuso que continúe detenido por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor, con culpa temeraria, en exceso de velocidad.

Tragedia en San Vicente. Foto: NA

Por su parte, Micaela Cramer, testigo del choque, contó cómo se desencadenó el siniestro y los minutos posteriores al hecho. En ese sentido, recordó que viajaba con su marido y sus dos hijos cuando segundos antes del choque el joven los pasó “a unos 180 km/h”.

Sobre cómo actuó tras el siniestro, la testigo expuso: “Salió caminando, miraba los autos y se agarraba la cabeza. Repetía: ‘No, mirá lo que hice’”. “No quería mirar. Se quedó sentado en el pasto”, añadió.

En el operativo participaron efectivos de la Comisaría Primera de San Vicente, Policía Científica y ambulancias de alta complejidad.