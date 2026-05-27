Agostina Vega, adolescente desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.

Agostina Vega, una adolescente de 14 años, es intensamente buscada en la provincia de Córdoba desde la noche del sábado 23 de mayo. La joven salió de la casa de su mamá, tomó un taxi y nunca más se supo de ella. La familia apunta al hombre que la vio por última vez debido a los graves antecedentes que posee y que ahora se encuentra detenido.

La búsqueda comenzó cerca de las 22:30 horas, cuando Agostina se retiró de la vivienda ubicada en el barrio General Mosconi y subió a un taxi de confianza. Según declaró el chofer, la llevó hasta la esquina de Juan del Campillo y Avellaneda, donde la esperaba un hombre que pagó el viaje. Desde ese momento, sus familiares no volvieron a tener contacto con la adolescente.

Por el caso activaron Alerta Sofía tras la solicitud por parte de la querella en la causa con el objetivo de expandir la información de la causa a nivel nacional.

Alerta Sofía por el caso Agostina Vega. Foto: redes

Sus padres, que están separados, participan activamente de la investigación. El padre de la menor sostuvo que, luego de bajar del remis, Agostina habría subido a un Volkswagen Gol rojo.

Además, la familia señaló a un hombre conocido de la zona, quien ahora se encuentra detenido. “Insistimos en esta persona que, además, tiene antecedentes por privación ilegítima de la libertad contra una expareja”, afirmaron.

En diálogo con El Doce TV, uno de los abogados querellantes explicó que el padre de Agostina mantuvo una reunión con el sospechoso y que este “le dio mucha información que lo alarma y lo sorprende”, por lo que consideran que “no es una persona ajena a la menor”.

Agostina Vega, adolescente desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.

La investigación está centrada en el análisis de cámaras de seguridad y en rastrear el último punto donde se activó la geolocalización del celular de la adolescente, que actualmente permanece apagado.

Por su parte, la organización Missing Children Argentina difundió la fotografía de Agostina Vera en su lista de chicos desaparecidos para intentar dar con su paradero.

Qué hipótesis manejan sus familiares

En diálogo con TN, sus tías, Adriana y Elizabeth, apuntaron contra un hombre en específico y brindaron detalles de las últimas horas de la menor. “Supuestamente la nena fue manipulada por un adulto. Nosotros sabemos el nombre de este hombre, pero no sé por qué no está detenido. Que agarren el teléfono y vean los mensajes”, comentó Adriana.

Por otro lado, la mujer contó que Agostina “no se puede ir a otro barrio y él recibirla sin avisar que ella se escapó. Él supuestamente llamó a otro Uber y la dejó a la nena que venga sola; supuestamente ahí desapareció”.

“Ella dijo que iba a ir a la rotisería el sábado por la noche. Cuando mi sobrina sale a verla, no estaba. Hicieron la denuncia en la 13″, agregó.

Missing Children Argentina - Agostina Vega. Foto: Missing Children Argentina

“Si no fuera por el remisero, no sabemos nada de Agostina. Él la vio y le dijo a mi sobrina que la llevó al barrio, que la recibió un hombre que le pagó el remis y que de ahí no la vio más”, añadió. Además, la tía de la menor contó que esta persona “a las 7 del domingo le dijo a mi sobrina que Agostina estuvo ahí. Dice que prestó declaración y que le han hecho allanamientos, pero la nena no aparece”.

“Le tendrían que haber quitado el celular y ver las llamadas. Él se estuvo comunicando con la nena, sino cómo hizo para ir hasta allá. Lo único que queremos que aparezca”, señaló.