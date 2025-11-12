La dolorosa muerte que golpea a Alberto Fernández: “Mi entrañable amigo, gracias por tanto amor”

El expresidente de la Nación realizó un sentido posteo a través de sus redes sociales. Qué pasó con Alberto Fernández.

Alberto Fernández y su perro Dylan

Alberto Fernández utilizó sus redes sociales en el marco de una dolorosa muerte que lo impactó de lleno. Se trata de Dylan, su perro de raza collie, quien falleció este miércoles 12 de noviembre, por lo que el expresidente no dudó en exponer el impacto anímico que generó su pérdida mediante un extenso posteo realizado a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado", expresó en primera instancia.

"Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio. En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido", añadió Fernández. Cabe recordar que la fama de Dylan se desató cuando asumió como presidente, ya que lo mostraba de manera frecuente en sus redes sociales. Incluso, creó una cuenta aparte para el perro.

“Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos ¡Hasta siempre, amado Dylan!“, concluyó Alberto.

Alberto Fernández cuestionó a Cristina Kirchner y recordó que nunca la reconoció como su “jefa política”

Alberto Fernández se refirió a la ruptura que tuvo con Cristina Kirchner durante su mandato. El expresidente de la Nación adelantó que “algún día” revelará lo que ocurrió con quien fue su vicepresidenta entre 2019 y 2023, además de que aclaró que nunca la vio como su “jefa política”.

Además, no compartió la mirada de CFK con respecto a las elecciones 2025, ya que mencionó que “pretender echarle la culpa” al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la derrota electoral es “complicado”.

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner

“Este resultado se da como consecuencia de una serie de realidades que hay que analizar con mucho cuidado para no equivocarnos. Nos venimos equivocando hace mucho tiempo”, reconoció el exmandatario.

Durante una entrevista, marcó que actualmente al peronismo le cuesta conectar con la sociedad, y que el desafío pasa por “no buscar culpables para sostener la unidad”.