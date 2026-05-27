Encontraron otro paquete sospechoso en Recoleta. Foto: captura A24.

Otro operativo del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad se llevó adelante este miércoles en el barrio porteño de Recoleta luego de que hallaran una granada de mano activa dentro de un departamento en refacción.

El hecho ocurrió por la mañana en un edificio ubicado sobre Riobamba al 1200, donde operarios que realizaban trabajos de remodelación encontraron el artefacto y dieron aviso inmediato al 911.

Tras la denuncia, personal especializado del Escuadrón Antibombas concurrió al lugar y confirmó la existencia de la granada activa dentro de la vivienda.

Según informaron fuentes oficiales, luego de las primeras pericias se realizó la consulta judicial correspondiente y se dispuso el retiro del explosivo para proceder posteriormente a su detonación controlada en un lugar seguro.

El operativo generó preocupación en la zona, mientras los especialistas trabajaban para garantizar la seguridad de los vecinos y evitar cualquier riesgo. Hasta el momento no trascendió cómo llegó el artefacto al departamento ni desde cuándo permanecía allí.

Además, algo que llamó la atención es que el episodio ocurrió pocas horas después del operativo realizado en el microcentro porteño por un paquete sospechoso hallado sobre la calle Viamonte al 1100, cerca del Teatro Colón, donde finalmente se comprobó que se trataba de una réplica de bomba aérea sin capacidad explosiva.

Otro operativo de seguridad del Escuadrón Antibombas frente al Teatro Colón por un paquete sospechoso

Un operativo del escuadrón antibombas de la Policía de la Ciudad generó alarma este miércoles en el microcentro porteño, tras el hallazgo de un paquete sospechoso en un edificio de la calle Viamonte al 1100, cerca del Teatro Colón, donde funciona la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Tras recibir la alerta, efectivos policiales desplegaron el protocolo de seguridad correspondiente y trabajaron en la inspección del objeto hallado en el lugar. Luego de las pericias realizadas, se constató que se trataba de una réplica de bomba aérea que no contenía carga explosiva ni ningún tipo de sustancia peligrosa.

El bolso fue depositado en un edificio por un hombre horas antes, que es buscado de manera intensa. Video: NA.

A pesar de que el elemento no representaba riesgo para la población, la intervención obligó a activar las medidas preventivas habituales para este tipo de situaciones. El bolso fue depositado en un edificio por un hombre horas antes, que es buscado de manera intensa.

La causa quedó caratulada como “intimidación pública” y es investigada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, ante la Secretaría N°4 del doctor Esteban Murano.