Brutal choque entre un colectivo y una trafic en Mataderos:

Choque en Mataderos. Foto: Captura video X/jotaleonetti

Un fuerte choque entre un colectivo de la línea 92 y una camioneta tipo trafic se produjo durante la mañana de este martes en el barrio porteño de Mataderos y dejó como saldo varios heridos.

El siniestro ocurrió cerca de las 7:20 en la intersección de Tandil y Carhué, donde, por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron violentamente.

Choque en Mataderos. Video: X/jotaleonetti

Tras el impacto, personal de la Comisaría Vecinal 9 A de la Policía de la Ciudad y personal del SAME acudió rápidamente al lugar y asistió a los pasajeros afectados. Según se informó, dos mujeres fueron atendidas en el lugar y una tercera debió ser trasladada al Hospital Santojanni con traumatismo de tórax.

En la zona trabajaron también efectivos policiales y personal de tránsito para ordenar la circulación vehicular mientras se realizaban las tareas de asistencia y peritaje. Hasta el momento no trascendió el estado de salud actualizado de los heridos.

Otro accidente en Mataderos: perdió el control, chocó contra un auto estacionado y volcó en plena avenida

Un impactante accidente de tránsito sucedió este domingo 24 de mayo en el barrio porteño de Mataderos, cuando un auto volcó tras chocar contra un vehículo que se encontraba estacionado.

El hecho tuvo lugar en la intersección de Ulrico Schmidl y avenida Lisandro de la Torre. Hasta allí se desplazó personal de Bomberos de la Ciudad tras recibir el alerta por un Renault Twingo que había quedado volcado de costado sobre la calle.

Choque en Mataderos. Video: X/bagliettoc

De acuerdo con la información oficial, el vehículo impactó contra un Volkswagen Gol que estaba estacionado y sin ocupantes en su interior. Como consecuencia del choque, el Twingo terminó volcado sobre uno de sus lados.

El conductor del auto, según trascendió, un hombre mayor de edad, logró salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia. Luego fue asistido por personal del SAME, que decidió trasladarlo al Hospital Santojanni con diagnóstico de politraumatismos.

Choque en Mataderos. Foto: Bomberos de la Ciudad.

Mientras tanto, los bomberos realizaron tareas preventivas en la zona: realizaron una línea de seguridad y desconectaron las baterías de ambos autos para evitar posibles riesgos derivados del siniestro. Las circunstancias en las que se produjo el accidente todavía siguen en investigación.