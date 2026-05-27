Ana Lía Corte apareció muerta en Bariloche. Foto: redes sociales.

Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que estaba desaparecida desde el 8 de mayo en San Carlos de Bariloche, fue hallada muerta en las últimas horas. El hallazgo ocurrió luego de que vecinos de la zona de La Barda alertaran a la Policía por la presencia de restos humanos en un barranco.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal realizó diversas diligencias tras la notificación del hallazgo en un sector ubicado sobre calle Arrayanes, entre Onelli y la barda, en el sur de Bariloche, y la Fiscalía de turno dispuso el resguardo inmediato del lugar para comenzar los rastrillajes, que se extendieron durante toda la noche.

Familiares de Ana Lía Corte confirmaron que los restos encontrados pertenecían a la mujer desaparecida, aunque todavía resta conocer el resultado de la autopsia. Todo el material hallado fue trasladado a la morgue del hospital zonal para ser analizado por el Cuerpo Médico Forense. Además, las muestras extraídas serán sometidas a estudios de ADN en el Laboratorio de Genética Forense del MPF.

Ana Lía Corte apareció muerta en Bariloche. Foto: redes sociales.

En el operativo trabajaron agentes de la Fiscalía, personal policial de prevención, efectivos de la Brigada de Investigaciones y el Gabinete de Criminalística.

Corte había sido vista por última vez el viernes 8 de mayo en el barrio Melipal. Las cámaras de seguridad fueron clave para reconstruir sus últimos movimientos y determinar que tomó un colectivo de la línea 51 hacia el centro de la ciudad.

A partir de esa información, los operativos de búsqueda se concentraron en la zona de la barda del Ñireco y sectores cercanos al arroyo, donde finalmente fue encontrado el cuerpo.

Ana Lía Corte apareció muerta en Bariloche. Foto: redes sociales.

Los mensajes de despedida para Ana Lía Corte

Los allegados de Ana Lía Corte utilizaron las redes sociales para despedirla y dedicarle sentidos mensajes, tras la confirmación de su muerte. Uno de ellos fue su esposo, Miltón Marques: “Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el cuidado, el cariño y la dedicación incansable en la búsqueda de Ana Lia. El apoyo de todos fue mi cable a tierra”, escribió.

“A mi querida esposa, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado y compartido 26 años de una vida hermosa y llena de amor”, añadió.

Otro de los mensajes fue el de su prima Cecilia Corte: “Así te voy a recordar siempre, Anita linda, alegre, cariñosa, demostrativa y familiera... siempre abriendo tu casa para la familia que llegaba de visita a Bariloche”, escribió la mujer junto a una foto.

Mensaje de despedida para Ana Lía. Foto: Facebook

“Volá alto, prima, donde estás ya no hay padecimientos... la abuela Ana, mi viejo y los tuyos te reciben en sus brazos. Acá nos quedamos rotos con ganas de seguir contándonos destinos en Brasil para conocer. Me quedo con tus últimos audios donde me decís que me querés mucho... yo te quiero mucho a vos prima ahora hasta la eternidad“, añadió.