Caso Diego Fernández: Cristian Graf pidió ser sobreseído por “la inexistencia del delito” y “la falta de autoría comprobable”

Los abogados del principal sospechoso del caso afirmaron que este “detalló todo lo que sabía respecto a los hechos tanto del año 1984, como de la actualidad, respecto al hallazgo de los restos óseos”.

Cristian Graf. Foto: NA/redes

Cristian Graf, el principal sospechoso por el crimen del adolescente Diego Fernández Lima, cuyos los huesos fueron hallados en una casa Coghlan, pidió a través de su defensa ser sobreseído en el caso.

“En base a los hechos expuestos con anterioridad, la inexistencia del delito, como también la falta de autoría comprobable, sumado a los elementos de prueba aportados, que toda acción penal que pudiera llegar a entablarse también ya se encuentra prescripta, y que termina siendo este proceso un ejemplo del derroche y malgasto de los fondos del erario público, solicitamos que se dicte el sobreseimiento total y definitivo”, destaca el pedido, según señaló agencia Noticias Argentinas.

Cristian Graf y Diego Fernández Lima Foto: NA/Redes sociales

Cómo sigue la causa

Esta solicitud va en base a lo resuelto por el juez Alejandro Litvack, quien rechazó la indagatoria a Graf y trasladó de vuelta la causa al fiscal Martín López Perrando, al sostener que se debe reformular las acusaciones por encubrimiento agravado y supresión de evidencia.

De esta manera, Litvack consideró que no estaban determinados los hechos por los cuales se requería la indagatoria, por lo que, para no vulnerar la garantía del debido proceso y evitar futuras nulidades, le solicitó a la fiscalía que aclarase los términos de la imputación formulada el pasado 12 de agosto.

Caso Deigo Fernández Lima. Foto: Redes sociales

En el escrito presentado por la defensa del acusado se expone que “Cristian Graf detalló (de manera pública) todo lo que sabía respecto a los hechos tanto del año 1984, como de la actualidad, respecto al hallazgo de los restos óseos”.

Por otro lado, Javier Fernández, hermano de la víctima, fue autorizado por la Justicia a ser querellante, lo que le permitirá pedir medidas de prueba, interrogar testigos, proponer peritos y hasta oponerse a algún eventual sobreseimiento o archivo del caso.