Crimen de Diego Fernández Lima: la querella y fiscalía apelaron el sobreseimiento de Cristian Graf

La resolución cuestionada fue dictada por el juez Alejandro Litvack, cuya decisión beneficia al ex compañero de escuela del adolescente asesinado en 1984 en Coghlan.

Cristian Graf y Diego Fernández Lima Foto: NA/Redes sociales

La querella y la fiscalía que intervienen en la causa por el crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente asesinado en 1984 y hallado cuatro décadas más tarde en un chalet del barrio porteño de Coghlan, apelaron el sobreseimiento de Cristian Norberto Graf, quien estaba acusado del delito de encubrimiento.

La resolución apelada fue dictada por el juez Alejandro Litvack, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56, quien dispuso el cierre del proceso al considerar que la acción penal por el homicidio se encuentra prescripta y que las conductas atribuidas a Graf no configuran delito.

Norberto Cristian Graf, principal sospechoso. Foto: X @_francisco

El fallo se conoció luego de que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmara que los restos óseos hallados el 20 de mayo pasado en el patio trasero de una vivienda de la calle Estomba al 2800 pertenecían a Diego Fernández Lima, quien tenía 16 años al momento de su desaparición, ocurrida en 1984.

Cristian Graf. Foto: NA/redes

El abogado Martín Díaz, había anticipado con entusiasmo que su defendido iba a quedar sobreseído al calificar de “imposible” que Graf haya encubierto el hecho y suprimido las evidencias: “Son dos delitos que él nunca pudo cometer”.

El adolescente, de 16 años, desapareció en julio de 1984 y en mayo de este recién, más de 40 años después, sus huesos fueron hallados en el patio de la vivienda donde vive Graf, ex compañero de colegio de la víctima.