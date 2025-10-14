Caso Dalmasso: sobreseyeron al único acusado por el crimen y la familia apelará el fallo

Nora Dalmasso

La Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2° Nominación de Río Cuarto confirmó el sobreseimiento total por prescripción del imputado Roberto Marcos Bárzola por el crimen de Nora Dalmasso y la querella confirmó que apelará el fallo.

En el documento dado a conocer por el portal Justicia de Córdoba, se indicó que la Cámara tomó dicha decisión porque “desde la medianoche de la fecha de la comisión del hecho imputado al prevenido hasta la actualidad, han transcurrido casi 19 años. Es decir, un lapso superior al límite temporal que la ley sustantiva establece para la operatividad de la prescripción”.

Las mil muertes de Nora Dalmasso. Foto: Cortesía Netflix.

En este sentido, el artículo 62, inciso 2, del Código Penal (CP) establece que el plazo máximo de prescripción para el delito atribuido al imputado Bárzola es de 15 años.

Se suma además que se descartó que la “imposibilidad del esposo y el hijo de la víctima para instar la acción penal como querellantes porque habían sido imputados del crimen pueda suspender los plazos de prescripción”.

En base a estos fundamentos, el tribunal hizo lugar a la excepción de falta de acción deducida por la defensa del imputado Barzola y declaró extinguida, por prescripción, la acción penal en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte.

¿Por qué fue acusado?

Bárzola había sido acusado en diciembre del año pasado cuando el fiscal Pablo Jávega confirmó se hallaron huellas genéticas de una persona de sexo masculino compatibles con pruebas colectadas en la bata y en el cuerpo de la víctima.

A más de 18 años del crimen, se indicó que ese ADN pertenecía a Roberto Bárzola, quien por ese entonces trabajaba puliendo los pisos de la casa de Villa Golf.

Sin embargo, la abogada de Facundo Macarrón, uno de los hijos de la empresaria asesinada en noviembre de 2006, dialogó con la agencia Noticias Argentinas e indicó que apelará el fallo.

“El tribunal le quitó a la familia y a la sociedad la posibilidad del juicio por la verdad en una causa donde hay alto caudal probatorio, por lo que vamos a recurrir esta situación en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia”, sostuvo Mariángeles Mussolini.

Roberto Bárzola es el nuevo sospechoso que tiene el caso por el crimen de Nora Dalmasso. Foto: NA.

Según la letrada, “no se tomaron en cuenta” los argumentos presentados por los particulares damnificados, sino que fueron “totalmente ignorados”: “La postura que adoptaron los jueces no está debidamente fundamentada ya que simplemente se adhirieron a un rigor formalista y no tuvieron en cuenta el caso institucional y jurídico que se vincula con esta investigación”.

Mussolini insistió que junto a sus asistidos “irán hasta las últimas instancias” porque, en el caso de que no prospere el recurso de Casación que radicará en el TSJ, concurrirá a la Corte Suprema y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A su vez, la abogada sostuvo que “evalúa la posibilidad de iniciar un reclamo” para que se reconozca la verdad en una instancia civil.