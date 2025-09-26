Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por el femicidio de su pareja

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Quilmes encontró culpable a Carlos Costa del asesinato a golpes de Agustina Belén Aguilar.

Condenaron a Carlos Costa por el femicidio de Agustina Aguilar. Foto: Redes

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de Quilmes condenó a prisión perpetua a Carlos Costa, hermano del defensor de Boca Ayrton Costa, por el femicidio de su exnovia Agustina Belén Aguilar.

El fallo fue dictado por los jueces Alberto Ojeda, Pablo Pérez Marcote e Isabel Cerioni. Los letrados determinaron que Costa asfixió a la joven de 21 años.

Además, desestimaron la versión de la defensa, que intentó instalar la hipótesis de una muerte por sobredosis y señaló las marcas en el cuerpo de la víctima se debían a convulsiones.

El hermano del futbolista había sido imputado por “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por la relación de pareja previa”.

El caso

La policía detuvo a Costa en su casa de Bernal el miércoles 11 de octubre de 2023. Allí, el acusado cumplía arresto domiciliario por una causa por robo y secuestro.

Al momento de la detención, los policías descubrieron que el joven tenía las manos lesionadas y marcas en el cuello, compatibles con heridas de defensa.

Ayrton Costa.

Agustina Belén Aguilar era madre de dos nenes, ambos hijos de Carlos Costa. De acuerdo a las pericias, la víctima recibió una golpiza en el interior de la casa en la que convivía con el acusado.

Testigos declararon que la pareja había tenido una discusión que derivó en una escena de brutal violencia por parte del acusado. Ayrton Costa había quedado envuelto en la causa debido a que cuando ocurrió el hecho, la Justicia lo investigó por presunto encubrimiento de asesinato.