Brutal asesinato en Hurlingham: dos amigos discutieron y uno mató al otro a tiros en plena calle

La víctima tenía de 32 años que iba hablando con su agresor, de 18, y un cómplice, de 17. Todo quedó captado por las cámaras de seguridad. Atención, imágenes sensibles.

Asesinato en Hurlingham. Foto: Captura

Un brutal asesinato fue captado por las cámaras de seguridad de la localidad bonaerense de Hurlingham. Tres amigos andaban en bicicleta cuando dos de ellos discutieron y uno mató al otro a tiros en plena luz del día. El crimen ocurrió en el mediodía del miércoles en el cruce entre las calles Bradley e Inés de Pons.

El video muestra a la víctima Diego Eduardo Consencao, de 32 años, acompañado por Sebastián Leandro Demichelis (18) y Ezequiel Isaías Morán (17).

Asesinato en Hurlingham. Foto: Captura

Así fue el asesinato en Hurlingham

Según se observa en las imágenes, Demichelis se puso enfrente de Consencao para comenzar la discusión. En tanto, Morán se quedó observando la secuencia sobre su bicicleta.

Tras el intercambio de palabras, el joven de 18 años sacó un arma de su morral y le disparó al hombre de 32, quien saltó de la bicicleta e intentó retener al agresor para que no le vuelva a disparar. Si bien Demichelis volvió a gatillar, la bala no salió.

IMÁGENES SENSIBLES. Asesinato en Hurlingham. Video: Municipalidad de Hurlingham

Durante el forcejeo, el chico de 18 años le sacó el seguro al arma y disparó otra vez. La víctima salió corriendo y Demichelis volvió a dispararle a quemarropas.

Una vez que el hombre escapó, el joven de 17 años le cedió su bicicleta al asesino y se quedó parado.

Demichelis se fugó en el vehículo, mientras que el cómplice se retiró caminando. En tanto, la bicicleta de Consencao quedó tirada en la calle.

Vecinos de la zona corrieron la bicicleta a un costado de la calle y llamaron a la policía, que tras llegar al lugar encontró tres vainas servidas de una pistola calibre 40 y un plomo del mismo calibre.

En tanto, la víctima fue ingresada a un hospital local, donde lo intervinieron de urgencia y quedó en estado reservado durante unas horas. Finalmente, murió a causa de las graves heridas.