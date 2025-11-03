Conmoción en José C. Paz: el hijo del dueño de un reconocido boliche manejó alcoholizado, chocó y mató a una pareja

El matrimonio falleció producto del tremendo impacto, mientras que sus hijos de 7, 11 y 14 años sufrieron heridas de diversa consideración y la mayor está internada en grave estado.

El hijo del dueño de un reconocido boliche manejó alcoholizado, chocó y mató a una pareja. Foto: NA.

Michael Carballo, hijo del dueño de un reconocido boliche, manejaba alcoholizado cuando chocó contra el auto en el que viajaba una familia. El matrimonio murió por el fuerte impacto, mientras que sus tres hijos —de 7, 11 y 14 años— resultaron heridos. La mayor permanece internada en grave estado.

El hecho ocurrió en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, en la localidad bonaerense de José C. Paz, cuando la camioneta Volkswagen Amarok negra, conducida por el joven, hijo del dueño del boliche Tornado, chocó al auto Renault 12 en el que iban la pareja y sus hijos.

Por el siniestro, Renzo y Eliana Benítez murieron en el acto, mientras que los menores debieron ser rescatados y todavía siguen internados recuperándose de las diversas lesiones. La mayor de ellos, de 14 años, se encuentra en grave estado.

Desde el medio SM Noticias confirmaron que Michael Carballo, de 18 años, fue asistido en el lugar y que el test de alcoholemia arrojó resultado positivo, con 3,01 gramos de alcohol en sangre.

Por el momento no trascendieron detalles de cómo habría ocurrido el accidente, aunque algunos testigos informaron que el Renault 12 cruzó el semáforo en rojo, mientras que la camioneta iba a gran velocidad, se estima a más de 160 km/h.

El caso quedó en manos de la fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, quien imputó a Carballo por el delito de “doble homicidio culposo agravado y lesiones”.