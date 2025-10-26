Salta: taxista alcoholizado llevaba a su pareja escondida en el baúl y fue descubierto tras un control de alcoholemia

El episodio sucedió este sábado por la noche en la capital salteña. La víctima tenía 18 años.

Un taxista llevaba a su pareja en el baúl. Foto: captura video X/mcn24H_India

Durante un control de alcoholemia, se detectó que un taxista conducía bajo los efectos del alcohol. Al inspeccionar su vehículo, los agentes encontraron a su pareja escondida en el baúl.

El episodio sucedió este sábado por la noche en la capital salteña, cuando el taxista fue detenido en un control de alcoholemia sobre la avenida del Bicentenario.

En ese momento, cuando los agentes de tránsito le hicieron el test de alcoholemia y dio positivo, realizaron una inspección más profunda del auto y se llevaron una sorpresa: allí dentro estaba escondida su pareja. Cuando uno de los inspectores le preguntó al conductor quién era ella, él respondió: “Es mi señora”.

Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí, todo empeoró cuando escucharon las presuntas razones por las que la mujer estaba allí: “Estaba vigilando a mi pareja”, expresó la joven, quien estaba envuelta en una frazada.

Por su parte, la mujer contó que tenía 18 años y que se metió en el baúl para vigilar a su marido, ya que sospechaba de una posible infidelidad. “Le digo que me cela. Ella piensa que yo voy a estar con otra mujer y quería saber qué es lo que hago en la noche”, explicó el hombre.

La situación llevó a que las autoridades elaboraran un acta. El hombre fue sancionado por conducir bajo los efectos del alcohol y, además, por transporte ilegal de pasajeros, dado que su pareja se encontraba oculta en el baúl durante el control, según informó el medio salteño El Tribuno.