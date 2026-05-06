Cayeron dos viudas negras, identificadas como “Alma” y “Analia”. Foto: Policía de la Ciudad.

Dos mujeres acusadas de actuar bajo la modalidad conocida como “viudas negras” fueron detenidas tras una investigación de la Policía de la Ciudad, luego de haber sido señaladas por drogar y robar a un hombre en la Ciudad de Buenos Aires.

El procedimiento se concretó a partir de una causa iniciada el 30 de junio de 2024, cuando la víctima conoció a las sospechosas en un boliche del barrio de Constitución. Tras ese encuentro, las invitó a su departamento en Caballito, donde compartieron bebidas hasta que el hombre perdió el conocimiento.

Cayeron dos viudas negras, identificadas como “Alma” y “Analia”. Video: Policía de la Ciudad.

Según la investigación, en ese momento las mujeres aprovecharon la situación para robarle dinero en efectivo, dólares, tarjetas bancarias, dispositivos electrónicos, relojes y otros objetos de valor. Además, realizaron múltiples consumos y operaciones, tanto presenciales como online, con los medios de pago de la víctima, llegando incluso a vaciar sus billeteras digitales.

Las imputadas, de 26 y 31 años, fueron identificadas como “Alma” y “Analia”. Una de ellas contaba con un extenso prontuario, con siete antecedentes por delitos como robo, usurpación, encubrimiento agravado y maltrato, registrados entre 2023 y la actualidad.

Cayeron dos viudas negras, identificadas como “Alma” y “Analia”. Foto: Policía de la Ciudad.

La investigación estuvo a cargo de la División Investigaciones Comunales 8, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, y permitió establecer los domicilios de las sospechosas. Con esta información, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos en el barrio porteño de Villa Soldati y en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

Durante los operativos, una de las acusadas fue detenida en una vivienda ubicada en Pasaje Barros Pazos al 3600, en Villa Soldati, donde además se secuestraron una consola PlayStation 4 y un teléfono celular.

Cayeron dos viudas negras, identificadas como “Alma” y “Analia”. Foto: Policía de la Ciudad.

En paralelo, su presunta cómplice fue arrestada en Ingeniero Budge, con la colaboración de la DDI local, donde también se incautó otro celular. La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, a cargo del juez Rabbione, que dispuso actuaciones por el delito de robo.

Detuvieron a tres extranjeros que se dedicaban a robar perfumes y cremas en distintas farmacias de CABA

Tres delincuentes extranjeros fueron detenidos este fin de semana por la Policía de la Ciudad luego de cometer una serie de robos en farmacias del centro porteño. Se trata de un hombre peruano de 38 años, con antecedentes y una condena previa por delitos contra la propiedad, y dos mujeres chilenas de 38 y 39.

El hecho se inició en una farmacia ubicada sobre la calle Carlos Pellegrini al 400, en el barrio de San Nicolás, donde los sospechosos sustrajeron perfumes y cremas antes de darse a la fuga.

Tres extranjeros fueron detenidos este fin de semana. Foto: Policía de la Ciudad.

Tras la denuncia del comerciante, efectivos de la Comisaría Vecinal 1ª que realizaban tareas de prevención lograron identificar el vehículo en el que se movilizaban los acusados. El auto fue interceptado en la intersección de Carlos Pellegrini y la Avenida del Libertador, ya en el barrio de Retiro.

Durante el procedimiento, los tres ocupantes fueron detenidos y en su poder se secuestraron 23 cajas de perfumes, dos potes de crema para el cabello y una mochila.

La investigación permitió además determinar que, momentos antes, los mismos implicados habían cometido otro robo bajo la misma modalidad en una sucursal de la misma cadena ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen al 900.