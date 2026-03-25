Hombre atropelló a una madre y sus dos nenes en Bahía Blanca Foto: NA

Una joven y sus dos hijos resultaron heridos luego de ser atropellados por un conductor que se dio a la fuga en la ciudad de Bahía Blanca. Luego del operativo se supo que el hombre se entregó en una comisaría de la ciudad.

Según informó la policía local, el hecho ocurrió en la noche del martes en la calle Thompson al 2500 cuando un conductor, identificado como Mauro Figueroa de 40 años, atropelló a una mamá y a sus dos hijos menores y se dio a la fuga sin asistirlos.

Hombre atropelló a una madre y sus dos nenes en Bahía Blanca Foto: NA

De manera inmediata vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades y la mujer, Catalina Metz, de 26 años, fue trasladada al hospital con un traumatismo de cráneo grave y una fractura en uno de sus miembros inferiores, destaca el medio La Brújula 24.

Respecto a los dos niños, de 4 y 2 años, se informó que resultaron con heridas leves en la cabeza y debieron ser derivados al hospital, en buen estado de salud. Por otro lado, el conductor se entregó horas más tarde en la comisaría y allí se le comunicó la acusación en su contra.

Choque fatal en ruta 9: una joven murió y otra se encuentra en estado crítico tras el impacto contra un camión

Un accidente fatal sucedió en el kilómetro 75 de la Ruta 9, a la altura de Campana, cuando un camión embistió a gran velocidad la parte trasera de un automóvil que se encontraba detenido sobre la banquina por un desperfecto mecánico, provocando la muerte instantánea de una joven y dejando a otra mujer en estado de extrema gravedad.

Choque fatal en ruta 9 Foto: NA

El vehículo, que trasladaba a dos jóvenes que acababan de arribar a la terminal de micros desde la provincia de Córdoba, quedó completamente destruido, atrapando a las ocupantes entre la carrocería y sus propias pertenencias.

Según indicaron desde la policía y los servicios de emergencia, “las valijas también perjudicaron más allá del impacto” y que “hicieron que queden las personas aplastadas adentro”. Mientras los dos hombres que las acompañaban se encontraban fuera del habitáculo al momento de la colisión, observando con impotencia la escena. Todavía se investiga cómo ocurrió el hecho.