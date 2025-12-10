Horror en Coronel Suárez: un hombre mató de un tiro en la cabeza a su hijo de 4 años y se suicidó

Se trata de Gustavo Suárez, de 48 años, quien asesinó a su hijo Francisco. El agresor había anticipado sus intenciones en su WhatsApp.

Gustavo Suárez, asesino de su hijo en Coronel Suárez. Foto: X

Un hombre identificado como Gustavo Suárez, de 48 años, asesinó de un disparo en la cabeza a Francisco, su hijo de 4 años, y luego se quitó la vida.

El homicida llamó a su ex pareja, Daiana García, y le avisó que estaba estacionado con su camión sobre la ruta con el niño y que iba a matarlo.

Ante la advertencia, la mujer, sargento de la Policía Comunal, envió un móvil policial al acceso de la localidad.

Localidad de Huanguelén. Foto: Google Maps

Al llegar, los efectivos encontraron, dentro de la cabina, a los dos ocupantes con heridas de arma de fuego en la cabeza.

El menor aún respiraba y fue trasladado con urgencia al hospital local, donde murió pocos minutos después pese a los esfuerzos médicos.

El aviso vía WhatsApp

Al encontrar su teléfono, se constató que el hombre había dejado un mensaje en un estado de WhatsApp, donde anticipaba lo que pensaba hacer.

Además, dejó un escrito dirigido para la madre del menor. “Nos vamos con Fran así estás tranquila como lo decidiste. Me volviste a mentir en la cara, te burlaste de mí otra vez y no te lo voy a permitir. Yo a Fran lo voy a seguir cuidando siempre conmigo. En cambio vos no lo vas a volver a ver nunca más”.

“Veamos qué tan feliz sos cuando veas un nene como Fran con su mamá, con su guardapolvos de jardín como usaba tu hijo o veas jugando niños como podría estar él y se lo arrebataste vos por una vida de turra y te plantearás si es mejor vida esa o la de una familia”, completó.