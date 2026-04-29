Policía de la Ciudad detenido tras matar a una delincuente. Foto: X.

Un inspector de la Policía de la Ciudad fue detenido e imputado por homicidio agravado por exceso en el uso del arma de fuego, tras intervenir en un intento de asalto ocurrido en González Catán.

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por Canal 26, el efectivo emitió una serie de disparos contra dos delincuentes que se desplazaban en moto. Como consecuencia, una mujer mayor de edad que formaba parte del intento de robo murió, mientras que su cómplice logró escapar y permanece prófugo.

Policía de la Ciudad detenido tras matar a una delincuente. Video: NA.

Según la declaración del propio policía, el acompañante de la víctima habría exhibido un arma de fuego con fines de robo. En ese contexto, el inspector aseguró que se identificó, dio la voz de alto y efectuó disparos con su arma reglamentaria.

Tras el episodio, el efectivo se presentó en la Comisaría 2ª de González Catán para radicar la denuncia. Allí se le informó que, poco después del hecho, personal policial había encontrado a la mujer herida junto a la moto Honda Wave utilizada en el asalto. La sospechosa fue trasladada al Hospital Néstor Kirchner, donde falleció horas más tarde.

La Fiscalía Temática de Homicidios, a cargo del Dr. Arribas, dispuso el secuestro del arma reglamentaria y del teléfono del inspector, la realización de pericias y que el efectivo permanezca detenido e incomunicado hasta prestar declaración indagatoria. Diez vainas servidas fueron encontradas en la escena.

Policía de la Ciudad detenido tras matar a una delincuente. Foto: X.

Tragedia en Flores: un policía murió aplastado por un cartel que se desprendió desde la Autopista 25 de Mayo

Un efectivo de la Policía de la Ciudad murió en el barrio de Flores luego de ser aplastado por un cartel de señalización vial que se desprendió desde la Autopista 25 de Mayo. El hecho ocurrió cerca de las 16 horas en la intersección de Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero.

Según fuentes oficiales consultadas por Canal 26, el accidente se habría originado en la Autopista 25 de Mayo, en sentido hacia el centro porteño. A la altura de la avenida Carabobo, un camión que circulaba por la traza perdió el control por motivos que aún no fueron establecidos y terminó impactando contra la defensa lateral de la autopista.

El oficial Nicolás D'Onofrio falleció tras ser aplastado por un cartel que cayó desde la Autopista 25 de Mayo. Foto: Facebook/BenjaBarreto

Como consecuencia de ese primer choque, el vehículo habría golpeado un poste que sostiene un cartel de señalización vial, dejándolo inclinado y con riesgo de caída. Minutos después, un segundo camión que transitaba detrás no habría logrado evitar la estructura dañada y la impactó nuevamente, provocando finalmente que el cartel se desprendiera por completo y cayera fuera de la traza.

Policía murió aplastado en Flores. Foto: Google Maps.

El cartel cayó hacia la parte inferior de la autopista, donde se encontraba un policía que cumplía funciones en la comisaría ubicada debajo del paso elevado. La estructura lo impactó directamente, provocándole consecuencias fatales. Personal de emergencia acudió al lugar, pero no logró revertir la situación.