Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: NA

El juicio que investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona atraviesa una de sus fases más sensibles. Esta semana, la causa volverá a concentrar la atención pública con la reanudación del testimonio de Verónica Ojeda, una de las testigos centrales, quien anticipó que podría aportar un audio inédito de una reunión clave realizada en la Clínica Olivos, donde se definió la modalidad de atención médica que recibió el exfutbolista antes de su fallecimiento.

La expectativa gira en torno al posible impacto que ese material podría tener en la valoración de responsabilidades de los acusados y en la reconstrucción de las decisiones tomadas en los días previos al 25 de noviembre de 2020.

La dura declaración de su ex pareja

Ojeda declaró que el 23 de noviembre de 2020 fue la última vez que vio con vida a Diego Armando Maradona y describió una escena que, según sostuvo, le resultó profundamente alarmante. Ante el tribunal, explicó que lo encontró en un estado físico que le llamó poderosamente la atención: descuidado en su higiene personal, con el rostro cubierto de barba y con un notable aumento de peso, al punto de compararlo con “una pelota”.

En su relato, Ojeda remarcó que percibió un fuerte olor corporal y señaló que el propio Maradona parecía no registrar esa situación. “Tenía olor a baño, por eso le pedí que se bañara”, aseguró, al tiempo que indicó que ese deterioro visible le generó preocupación por el seguimiento médico que estaba recibiendo en esos días previos a su fallecimiento.

Vadim Mischanchuk, abogado de Agustina Cosachov, y Francisco Oneto, abogado de Leopoldo Luque, en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: REUTERS

Un testimonio interrumpido que ahora se retoma

Ojeda había comenzado a declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, pero su exposición quedó trunca por problemas técnicos con el sistema de audio de la sala, lo que obligó a suspender la audiencia. Fuentes judiciales confirmaron que la testigo continuará con su declaración en la próxima jornada, retomando desde el punto en el que se interrumpió.

Durante su exposición inicial, la madre de Dieguito Fernando, el hijo menor de Maradona, ya había dejado entrever su disconformidad con el manejo médico del exastro y con las decisiones adoptadas luego de su externación.

El audio de la Clínica Olivos y por qué es clave

El eje del nuevo testimonio podría estar marcado por una grabación de la reunión realizada en la Clínica Olivos, en Vicente López, donde profesionales de la salud y personas del entorno de Maradona resolvieron avanzar con una internación domiciliaria en lugar de una hospitalización prolongada.

Según trascendió, Ojeda solicitó formalmente que ese audio sea incorporado al expediente. Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón aceptaron la presentación y ahora analizan si el material será reproducido durante las próximas audiencias para ser comparado con otro registro sonoro ya incorporado a la causa.

La grabación es considerada sensible porque podría aportar detalles sobre quiénes participaron de la decisión, qué diagnósticos se evaluaron y qué advertencias fueron desoídas.

Juicio por Diego Maradona. Foto: Reuters/Agustin Marcarian

Los otros testimonios que se esperan en la jornada

Además de Ojeda, está previsto que declare Collin Campbell, el médico vecino que fue la primera persona en asistir a Maradona cuando sufrió la descompensación fatal en su residencia del barrio San Andrés, en Benavídez. Su testimonio es relevante para reconstruir las condiciones en

También podría tomar la palabra Carlos Díaz, psicólogo e integrante del equipo interdisciplinario que atendía a Maradona y que figura entre los imputados. Díaz busca exponer luego de no haber podido declarar en audiencias anteriores por cuestiones procesales.

Quiénes son los acusados y de qué se los acusa

En el juicio están siendo juzgados siete profesionales de la salud, acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual. Entre ellos se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador Mariano Perroni.

La enfermera Dahiana Madrid enfrentará un proceso separado bajo la modalidad de juicio por jurados, una vez que concluya el debate principal.

Un tramo decisivo del juicio más observado

A cinco años de la muerte de Maradona, el juicio ingresa en una etapa decisiva, donde las pruebas documentales y los testimonios directos comienzan a superponerse. El eventual aporte de un nuevo audio podría reforzar hipótesis ya existentes o introducir elementos que modifiquen la lectura del tribunal.

Más allá de su impacto jurídico, el proceso sigue siendo uno de los más observados de la historia judicial argentina reciente, tanto por la figura de Maradona como por el debate de fondo que plantea sobre la responsabilidad médica y los límites de la atención domiciliaria en casos complejos.