Choque y vuelco en Mataderos. Foto: Bomberos de la Ciudad.

Un impactante choque entre dos vehículos particulares se registró en la intersección de José Enrique Rodó y José León Suárez, en el barrio de Mataderos, donde debieron intervenir Bomberos de la Ciudad y personal de emergencias para asistir a los involucrados.

El siniestro, que ocurrió cerca de las 7:30, involucró a una camioneta Ford Ranger, en la que viajaban una mujer mayor de edad junto a dos menores, y un Chevrolet Agile, ocupado por dos adultos y un menor. Como consecuencia del fuerte impacto, ambos vehículos terminaron con las ruedas hacia arriba.

Choque y vuelco en Mataderos. Foto: Bomberos de la Ciudad.

A pesar de la violencia del choque, todos los ocupantes lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de rescate. En el lugar, las víctimas fueron asistidas e inmovilizadas con tabla rígida y collar cervical, mientras se aguardaba la intervención médica.

En total, varios de los involucrados fueron trasladados a distintos centros de salud con diagnóstico de politraumatismos. Un menor y dos adultos fueron derivados al Hospital Santojanni, mientras que la conductora de la Ranger y los dos menores que la acompañaban fueron trasladados al Hospital Vélez Sarsfield.

Accidente en Floresta: una camioneta chocó contra una moto que pasó en rojo y quedó incrustada en una concesionaria

El pasado jueves, una camioneta quedó incrustada dentro de una concesionaria tras chocar contra una moto que cruzó con el semáforo en rojo. El incidente ocurrió en el barrio porteño de Floresta.

El accidente sucedió exactamente en la esquina de la calle Carrasco y Avenida Juan B. Justo, cuando un motociclista que circulaba por la Avenida no frenó la marcha pese a que el semáforo estaba en rojo, por lo que embistió a una camioneta Renault Duster que iba por Carrasco.

Choque en Floresta.

Como consecuencia del accidente, el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo y terminó incrustado dentro de una concesionaria, mientras que el motociclista salió suspendido y cayó en el asfalto.

De inmediato llegaron al lugar médicos del SAME que trasladaron al herido de urgencia al Hospital Vélez Sarsfield.