Crimen de una comerciante en La Plata:

Paula Lastiris, comerciante asesinada en La Plata. Foto: Gentileza Hechos y derechos y Google Street View

Una mujer de 47 años fue asesinada de un disparo tras una discusión ocurrida en un comercio de La Plata y la Policía detuvo al presunto autor.

El episodio ocurrió en un local de cotillón y repostería, ubicado en calle 37 entre 9 y 10, donde el propietario hirió de bala a Paula Lastiris por una supuesta deuda económica.

Paula Lastiris, comerciante asesinada en La Plata. Foto: Facebook

De acuerdo al testimonio de Walter Romero, el esposo de Lastiri, el conflicto entre ambos se habría originado por una deuda de alquiler del local.

La víctima había abierto el cotillón hace cuatro meses y sus proyectos a futuro incluían expandir el negocio y formalizar su contrato de alquiler.

Paula Lastiris, comerciante asesinada en La Plata. Foto: Facebook

Además, tenía una beba de pocos meses y era muy querida en el barrio.