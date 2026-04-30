Caso Maradona: Verónica Ojeda retomará su testimonio y exhibiría un audio de la reunión en la Clínica Olivos

Verónica Ojeda retomará este jueves su testimonio en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y exhibiría un nuevo audio de la reunión realizada en la Clínica Olivos.

Fuentes judiciales informaron que la madre de Dieguito Fernando, el hijo menor del astro argentino, continuará con su declaración luego de que la última audiencia se suspendiera por problemas técnicos en los micrófonos.

Verónica Ojeda y Dieguito Maradona en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: NA.

Ojeda propuso a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón incorporar al expediente material del encuentro llevado a cabo en el sanatorio de Vicente López, donde se determinó la internación domiciliaria del paciente en el barrio cerrado San Andrés, partido de Tigre.

Los magistrados aceptaron la prueba y analizarán si se reproduce en la próxima jornada para compararla con el primer audio que grabó y presentó Rodolfo Benvenuti, médico allegado al abogado Víctor Stinfale.

Quienes declaran este jueves en el juicio por la muerte de Maradona

El otro testigo que concurrirá a los Tribunales de San Isidro es Collin Campbell, el médico vecino que fue la primera persona en asistir a Diego cuando se descompensó el 25 de noviembre de 2020 en la localidad de Benavídez.

Por otra parte, el psicólogo Carlos Díaz, uno de los siete acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Diego, pediría la palabra luego de no poder comparecer este martes.

Los otros seis imputados son el neurocirujano y ex médico personal de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el médico clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador Mariano Perroni.

La enfermera Dahiana Madrid es la única sindicada que afrontará un juicio por jurado popular, una vez que finalice el debate principal.