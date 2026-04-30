Desarticularon una banda que realizaba estafas virtuales. Foto: prensa Policía de la Ciudad.

En las últimas horas se confirmó que la Policía de la Ciudad desarticuló una banda delictiva que se dedicaba a estafas virtuales vinculadas a criptomonedas y cuevas financieras. La desarticulación se logró tras una serie de 21 allanamientos realizados tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires.

Como resultado del operativo, se secuestraron más de 250.000 dólares —172.000 en efectivo y unos 80.000 en activos digitales—, además de vehículos y distintos dispositivos electrónicos.

Desarticularon una banda que realizaba estafas virtuales. Foto: prensa Policía de la Ciudad.

La banda estaba integrada por dos familias y al menos ocho de sus integrantes quedaron imputados. Uno de ellos fue detenido, ya que tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de La Rioja.

La causa tiene cerca de 200 damnificados de todo el país, aunque se estima que esa cifra podría aumentar a partir de los elementos hallados en los procedimientos.

Desarticularon una banda que realizaba estafas virtuales. Foto: prensa Policía de la Ciudad.

La investigación estuvo a cargo de la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, en coordinación con autoridades judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y Chubut. La causa es encabezada por el fiscal general Fernando Rivarola, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson.

Cómo comenzó la investigación y qué elementos incautaron durante los allanamientos

La investigación del caso comenzó en 2023 a partir de una denuncia en Puerto Madryn. Una víctima aseguró haber invertido más de 100 millones de pesos y, tras obtener ganancias durante un mes, dejó de tener acceso a su dinero, lo que motivó la intervención judicial.

Según se pudo reconstruir, los imputados ofrecían inversiones en sociedades ficticias mediante la compra de acciones, así como en supuestas empresas que cotizaban en la Bolsa. También habían desarrollado una aplicación falsa que simulaba movimientos financieros para generar confianza entre los inversores.

Desarticularon una banda que realizaba estafas virtuales. Foto: prensa Policía de la Ciudad.

Al intentar retirar el dinero, las víctimas recibían como respuesta que existían supuestas restricciones administrativas del Banco Central que impedían concretar las operaciones.

La pesquisa permitió identificar la denominada “ruta del dinero digital”, a través de la cual la organización convertía los fondos obtenidos en criptoactivos y los canalizaba mediante maniobras ilícitas, como la compra de vehículos o la importación de electrodomésticos para su posterior reventa online.

Desarticularon una banda que realizaba estafas virtuales. Foto: prensa Policía de la Ciudad.

Dentro de la estructura, uno de los acusados se encargaba de crear empresas fantasma, mientras que otros dos armaban inmobiliarias para justificar movimientos de dinero mediante alquileres. También había integrantes que figuraban como titulares de agencias de viajes y casas de turismo, que en realidad funcionaban como cuevas financieras.

Los allanamientos se realizaron tanto en viviendas como en oficinas que operaban bajo la fachada de agencias de viajes o casas de cambio, pero que eran utilizadas como centros operativos de la banda.

Desarticularon una banda que realizaba estafas virtuales. Foto: prensa Policía de la Ciudad.

En total, se concretaron 12 procedimientos en la Ciudad en barrios como Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano, y otros 9 en la Provincia, en localidades como Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown.

Durante los operativos se incautaron, además del dinero en efectivo y los criptoactivos, cheques por montos millonarios, vehículos adquiridos de manera ilícita, notebooks, teléfonos celulares, discos rígidos, dispositivos de almacenamiento y documentación con registros financieros.

En los procedimientos participaron brigadas de la Dirección de Lucha contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales.