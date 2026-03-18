Carmen Fernina Bogarin, jubilada asesinada en Exaltación de la Cruz. Foto: Redes sociales

Una jubilada fue asesinada en su casa de Exaltación de la Cruz y el principal sospechoso es su nieto de 17 años.

La mujer, identificada como Carmen Fernina Bogarin, de 75 años, fue encontrada sin vida en su casa el 12 de marzo último con golpes y apuñalada en el cuello y tórax.

Crimen de una jubilada en Exaltación de la Cruz. Foto: Google Street View

Además, la víctima tenía las dos muñecas quebradas y hasta presentaba signos de abuso.

Luego de casi una semana de investigación, se indicó que el adolescente de 17 años y con presuntos problemas de consumo sería el apuntado como el autor del crimen.