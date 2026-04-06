Un hombre armado tomó de rehén a una pasajera en el tren Roca. Foto: X @AmbaTransporte/@Nicolimassosa

Un hombre se subió armado a una formación del tren Roca en la estación Temperley y tomó de rehén a una pasajera. Como consecuencia del suceso, los ramales de Alejandro Korn y Bosques vía Temperley fueron interrumpidos.

Fuentes de Trenes Argentinos señalaron que el hecho se registró alrededor de las 15.30 horas en el tren 3210 que circulaba por el anden 2, donde el implicado amenazó a la víctima.

Un hombre armado tomó de rehén a una pasajera en el tren Roca. Video: X @AmbaTransporte

Efectivos de la Policía Federal y de la Policía Bonaerense negociaron con el individuo, lograron detenerlo y liberar a la pasajera.

Luego de que la mujer quede a resguardo de los oficiales, el atacante amenazó con detonar una granada y continuó atrincherado varios minutos.

El procedimiento policial finalizó cerca de las 16.20, cuando el agresor entregó el arma y fue detenido. Tras la captura, la circulación de los trenes en todos los ramales afectados se restableció gradualmente.