Clausuraron una clínica por ejercicio ilegal de la medicina tras la muerte de un paciente:

Clínica ilegal en González Catán. Foto: X

La Justicia clausuró la clínica “Argentina Salud” ubicada en González Catán, tras ser allanada por supuesto ejercicio ilegal de la medicina, mientras que se registraron incidentes en la puerta del lugar entre familiares de las presuntas víctimas y empleados del lugar.

El juez de Garantías del Departamento Judicial de La Matanza, Rubén Ochipinti, pidió el cierre definitivo del inmueble denunciado por venta ilegal de medicamentos, usurpación de títulos y asociación ilícita en el caso que tiene seis detenidos.

Incidentes frente a una clínica ilegal en el Conurbano. Foto: NA

Además, en medio de los allanamiento se registrarn incidentes entre los seres queridos de aparentes damnificados y trabajadores de la clínica. Los protagonistas comenzaron a propinarse golpes de puño, patadas y empujones hasta que la madre de un joven se desmayó.

Damián, hijo de Luis, un hombre que murió tras asistir al centro asistencial, calificó de “vergüenza” a la situación y consideró que “es una falta de respeto para mi viejo”: “Te dicen que ahora sí son médicos, pero los de antes no. ¿Cómo puede ser que ayer lo allanen y hoy esté abierto? Que salgas a reclamar y te ataquen entre cinco... No puede ser así”.

La causa

La causa se inició tras la denuncia presentada por una médica que detectó la utilización indebida de sus datos profesionales.

A partir de esa presentación, los investigadores lograron establecer que más de 50 profesionales habrían sido afectados por maniobras similares.

Elementos encontrados en allanamiento en clínica trucha de González Catan. Foto: PFA

En los allanamientos se incautaron sellos, documentación clínica, recetas, historias médicas y otros elementos considerados de interés para el expediente judicial, al tiempo que entre los aprehendidos se encuentran sospechosos con antecedentes penales por delitos graves, entre ellos homicidio y robos cometidos en rutas.