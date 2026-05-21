La causa se inició tras la denuncia presentada por la médica Neira, que detectó la utilización indebida de sus datos profesionales. Foto: NA - Isntagram/dra.rominaneira

En los últimos días, la Justicia clausuró la clínica “Argentina Salud” ubicada en González Catán, tras ser allanada por supuesto ejercicio ilegal de la medicina, mientras que se registraron incidentes en la puerta del lugar entre familiares de las presuntas víctimas y empleados del lugar.

El juez de Garantías del Departamento Judicial de La Matanza, Rubén Ochipinti, pidió el cierre definitivo del inmueble denunciado por venta ilegal de medicamentos, usurpación de títulos y asociación ilícita en el caso que tiene seis detenidos. En ese sentido, la médica implicada y a quien le estaban robando los datos profesionales salió a hablar y brindó su testimonio sobre la dramática situación.

Incidentes frente a una clínica ilegal en el Conurbano. Foto: NA

El testimonio de la médica

La causa se inició tras la denuncia presentada por Romina Neira, una médica estética y pediatra graduada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La profesional detectó la utilización indebida de sus datos y, a partir de esa presentación, los investigadores lograron establecer que más de 50 profesionales habrían sido afectados por maniobras similares.

“Esto comenzó en diciembre del 2025, donde de casualidad en una instancia de una investigación por violencia de género aparecieron unos certificados con mi nombre”, informó en diálogo con TN.

Allanaron Argentina Salud, una clínica ilegal en González Catán. Foto: Policía Federal.

“La fiscal, para interpretar estos certificados, porque a veces son medios ilegibles, le pide ayuda a su hermana, que es médica. La médica, al ver que era matrícula nacional, ahí le dice: ‘mirá, ojo, porque esto es provincia’”, agregó. Y a su vez dice ‘pará, el apellido me suena familiar’. Me busca en las redes sociales, y ahí se da cuenta que soy médica estética, no médica clínica”, explicó.

“Se pone en contacto conmigo vía Instagram y me avisa que la hermana, que era fiscal, tenía certificados a mi nombre en una causa de violencia de género, que al parecer me estaban truchando el sello. Esto era en Argentina Salud, en La Matanza”, agregó la doctora.

La causa se inició tras la denuncia presentada por la médica Neira, que detectó la utilización indebida de sus datos profesionales. Foto: Instagram/dra.rominaneira - argentinasalud_ok

La denuncia que desató la investigación

Luego de saber todo lo que estaba pasando, Neira se presentó ante la Justicia y denunció que ella nunca había emitido esos certificados ni había atendido a esos pacientes.

“Yo me pongo en contacto con la fiscal, hago testimonial diciendo, obviamente, que no eran mi letra ni mi firma; pero sí mi sello y mi matrícula, aunque no era mi especialidad, con lo cual estaban truchando el sello y haciendo un robo de identidad porque también alguien estaba ejerciendo de forma ilegal la medicina en mi nombre”, informó.

Allanaron Argentina Salud, una clínica ilegal en González Catán. Foto: Policía Federal.

La postura del establecimiento

Además de las denuncias realizadas ante la Justicia, Romina Neira también se comunicó con el establecimiento que estaba utilizando sus datos profesionales. “Yo, por mi lado, mando un mail a Argentina Salud donde notifico que alguien estaba ejerciendo de forma ilegal la medicina en mi nombre con un sello trucho, con una firma trucha, que iba a haber instancias legales”, reveló.

“Me responde en esta carta documento el coordinador y, a su vez, vía email, me dice que a él no le figuraba nadie con mi nombre en la atención médica, pero que iba a abrir una causa de investigación interna”, agregó.

Allanaron Argentina Salud, una clínica ilegal en González Catán. Foto: Policía Federal.

Luego de eso no volvió a tener noticias hasta ahora. “De diciembre hasta ayer nunca supe más nada”, agregó. “Hasta que explotó esto y ahí es donde dije que era solo una clínica trucha directamente, no era un sello y un certificado trucho nada más, con lo que era de mayor gravedad esto”, sostuvo.