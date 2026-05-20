Facundo Parra y Hernán Fredes en Independiente. Foto: NA

Facundo Parra y Hernán Fredes, ex jugadores de Independiente, fueron detenidos por intentar llevarse a la fuerza una camioneta incautada por una infracción municipal en Núñez.

Fuentes policiales informaron que los implicados ingresaron al destacamento de Libertador y General Paz, donde desoyeron una voz de alto para luego subirse a una Ford Ranger azul.

Camioneta incautada por la que detuvieron a Facundo Parra y Hernán Fredes. Foto: Gentileza Policía de la Ciudad

El rodado se encontraba retenido a la espera de la grúa y uno de los ex futbolistas intentó ponerla en marcha, al tiempo que se negaron a descender del vehículo tras la orden de los efectivos, con quienes forcejearon. Sin embargo, los oficiales los redujeron y aprehendieron en el lugar.

La Unidad de Flagrancia Norte intervino en el caso y los dos involucrados quedaron detenidos e imputados por los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad.

Detención de Facundo Parra y Hernán Fredes. Foto: X

¿Quiénes son Parra y Fredes?

Oriundo de Belgrano, Facundo Parra se formó en Chacarita, se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2010 con el “Rojo” y fue clave al convertir dos goles en la final ante el Goiás, mientras que tuvo dos ciclos en el club de Avellaneda: 2010-2012 / 2013-2014.

Independiente campeón de la Copa Sudamericana 2010. Foto: X/@villa_753178

Por su parte, Fredes, nacido en Sarandí, comenzó su carrera en Independiente, donde también integró el plantel ganador del torneo internacional.

Ambos lograron el ascenso a la Primera División tras permanecer un año en la Primera B Nacional.

Facundo Parra y Hernán Fredes. Foto: @footlife.futbol

La amistad continuó tras retirarse de la actividad profesional y juntos fundaron una agencia de representación de futbolistas conocida como “Footlife”.