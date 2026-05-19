Una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: Reuters/Agustin Marcarian.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tiene este martes una nueva jornada clave con las declaraciones del neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz y Jana Maradona, quien firmó el contrato de alquiler de la casa del country San Andrés donde el exfutbolista permaneció internado hasta su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

La audiencia se desarrolla luego de la suspensión de la última jornada, cuando Gianinna Maradona sufrió una crisis nerviosa tras la exhibición de imágenes de la autopsia presentada por Luque ante el tribunal. Según trascendió, el médico no advirtió que Gianinna se encontraba en la sala cuando reprodujo el video de la necropsia. La hija menor de Maradona reaccionó con indignación, insultó al acusado y debió retirarse del recinto en medio de una fuerte conmoción emocional.

Gianinna Maradona sufrió una crisis nerviosa durante el juicio. Foto: Reuters.

Las declaraciones de este martes por el juicio de la muerte de Maradona

De acuerdo con fuentes judiciales, Luque declara desde las 10 de la mañana y busca refutar las conclusiones planteadas por el médico Mario Schiter y por los peritos forenses que realizaron la autopsia al cuerpo de Maradona. Más tarde, desde las 16, será el turno de Carlos Díaz, quien debe brindar explicaciones sobre distintos audios incorporados a la causa por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

Se trata de conversaciones mantenidas entre Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov luego de la muerte del excapitán de la Selección argentina. Los fiscales consideran que esos intercambios podrían aportar elementos relevantes sobre el estado de salud y el seguimiento médico de Maradona durante los días previos a su fallecimiento.

Sin embargo, una de las declaraciones más esperadas es la de Jana Maradona. La joven de 30 años participó de la reunión realizada en la Clínica Olivos en la que se definió la internación domiciliaria de su padre en el country San Andrés, en Tigre. Además, fue quien firmó el contrato de alquiler de la vivienda elegida para esa etapa de recuperación.

Avanza el juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: REUTERS

En el juicio anterior, que luego fue anulado por el escándalo vinculado al documental de la exjueza Julieta Makintach, Jana había señalado que fue Luque quien propuso la casa del country como residencia temporal para Maradona.

“No tenía motivos para desconfiar de un médico a quien mi papá amaba”, sostuvo entonces ante el tribunal. También contó que visitó a su padre en dos oportunidades en esa vivienda: la primera vez lo encontró en buen estado, mientras que en la segunda notó que estaba “hinchado y de mal humor”.

Además, recordó que el psicólogo Díaz les había pedido a ella, a Dalma y a Gianinna que solo concurrieran a la casa si Maradona lo solicitaba expresamente. Sin embargo, al no recibir noticias, decidió trasladarse al country el mismo día de la muerte del exfutbolista.

Además de Luque, Díaz y Cosachov, también están imputados el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna. Todos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.