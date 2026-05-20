Diego Maradona y su psicólogo, Carlos Díaz. Foto: NA.

El psicólogo Carlos Díaz volvió a declarar este martes en el segundo juicio que investiga las responsabilidades médicas en la muerte de Diego Maradona. Durante su exposición ante los jueces, el profesional defendió su rol dentro del equipo interdisciplinario que trató al exfutbolista y aseguró que no tenía responsabilidad sobre el seguimiento clínico diario ni contacto directo con los enfermeros que trabajaban en la casa de Tigre.

En su declaración, Díaz insistió en que el principal problema de salud de Maradona estaba relacionado con las adicciones. “Había que humanizarlo para que pudiera percibirse como un adicto al alcohol”, aseguró.

El psicólogo Carlos Díaz aseguró que Maradona tenía “conciencia de la enfermedad del alcohol” y defendió su trabajo terapéutico. Foto: NA.

El psicólogo también se refirió a distintos chats mantenidos con la psiquiatra Agustina Cosachov, incorporados a la causa judicial que busca determinar posibles negligencias en la atención médica del exjugador.

La explicación de Carlos Díaz sobre los chats incorporados a la causa

Uno de los intercambios mencionados durante la audiencia fue un mensaje del 28 de noviembre de 2020 relacionado con la salud cardíaca de Maradona. Frente a los jueces, Díaz intentó despegarse de cualquier interpretación médica vinculada a esa conversación.

“El chat está parcializado, parecía que yo sabía de la patología de Maradona. Yo no sé nada de cardiología. Parece una obviedad pero yo no soy contemporáneo, cuando pasó todo lo del corazón yo tenía 9 años”, sostuvo Díaz ante los jueces.

Juicio por la muerte de Maradona. Foto: NA

Además, explicó que dentro del equipo interdisciplinario consideraba importante aportar una mirada psicológica sobre el estado emocional y las conductas del paciente.

En otro intercambio previo a la muerte del exfutbolista, se discutían posibles medicamentos para administrarle. Sobre ese punto, el psicólogo apuntó directamente contra Cosachov.

“Uno de los principales fundamentos de la Ley de Salud Mental está vinculado con el equipo interdisciplinario para ver la cosmovisión del paciente. Es importante la parte del psicólogo. Cosachov no me hizo caso. Todos los hablé con Agustina y ella no le dio ninguno”, afirmó.

“Lo que le daba vida a Diego era su relación con el fútbol”

Durante la audiencia, Díaz también recordó algunos episodios vinculados al tratamiento psicológico de Maradona en las semanas previas a su muerte.

Los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolon en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Foto: REUTERS

Según relató, en un momento el exjugador se negó a recibirlo, por lo que intentó modificar la estrategia terapéutica junto a Cosachov. Entre las propuestas, sugirió que Maradona volviera a involucrarse con actividades vinculadas al fútbol para evitar el aislamiento.

“Yo dije que lo que le daba vida a Diego era su relación con el fútbol”, explicó el psicólogo. Díaz detalló además que, a comienzos de noviembre de 2020, fue incorporado al grupo de WhatsApp denominado “Parte médico Olivos”, donde se compartían actualizaciones sobre la salud del exfutbolista.

“Yo lo que procuraba hacer en este grupo era la psicoeducación. La primera parte de los tratamientos psicoterapéuticos es explicarle a las familias”, indicó. En ese contexto, recordó un mensaje enviado el 17 de noviembre en el que advertía sobre la situación de Maradona y la relación de sus problemas de salud con el consumo de alcohol.

“Le dije a Leo (Luque) que Maradona tenía una gran conciencia de la enfermedad del alcohol. El hematoma subdural estuvo vinculado al consumo de alcohol. Que la familia solo se acerque para ver la medicación”.

Tribunales de San Isidro, donde se lleva a cabo el juicio por la muerte de Diego Maradona. FOTO: NA/ Juan Vargas.

El vínculo con Luque, Cosachov y los enfermeros

Al ser consultado sobre la relación con los otros imputados en la causa, Díaz explicó que mantenía contacto frecuente con Cosachov, mientras que la comunicación con el neurocirujano Leopoldo Luque era mínima.

“Con Luque tengo tres chats y con Cosachov tenía muchos, todos los días. No tenía motivos para tener chats con un neurocirujano, en cambio, con los psiquiatras tenemos diálogo todo el tiempo”, sostuvo.

Finalmente, negó haber tenido relación con el personal de enfermería encargado del cuidado diario de Maradona en la vivienda de Tigre.

Leopoldo Luque (neurocirujano) y Agustina Cosachov (psiquiatra) fueron los principales médicos tratantes de Diego Armando Maradona y están imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual tras su fallecimiento en noviembre de 2020.

“Nunca tuve contacto con ningún enfermero, salvo el día que Maradona muere. Llegamos a las 11 de la mañana con Cosachov, una enfermera nos había dicho que se había levantado a la mañana. Después en ningún momento hablé con nadie, ni tuve contacto con nadie de Swiss Medical”, aseguró.

Antes de concluir su declaración ante el tribunal, Díaz remarcó la necesidad de diferenciar las conversaciones privadas de la documentación médica oficial. “Hay que hacer una distinción entre los chats y lo que efectivamente estaba anotado en la historia clínica”.